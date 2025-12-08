Başarı ve mutluluk getiren yeni trend Vision Board nedir ?
08.12.2025 14:15
NTV - Haber Merkezi
Yeni yıl yaklaştıkça hedefler ve hayaller yeniden şekilleniyor. Yeni yılda hayallerin gerçekleşmesi için "yeni yıl hedef tablosu" yöntemi sıkça konuşulmaya başlandı.
YENİ YIL HEDEF TABLOSU NEDİR?
Yeni yıl hedef tablosu ya da vision board, kişisel veya profesyonel hedefleri görselleştirerek bir araya toplama yöntemidir. Planma aracı olarak kullanılan bu yöntemde hedefleri simgeleyen görseller ve motivasyon sözleriyle bir tablo hazırlanıyor.
NASIL HAZIRLANMALI ?
Tablo hazırlığında ilk olarak hedefler netleştirilmeli ardından kişisel gelişim, sağlık, kariyer ve ilişkiler gibi kategorilere ayrılıyor. Bu kategorize etme sistemi kişinin hedeflerini daha iyi anlamlandırmasını sağlıyor.Seçilen görseller veya kelimeler tabloya eklenerek kişisel bir yönlendirme sağlanıyor. Uzmanlar, tablonun kişinin sıkça görebileceği bir yerde bulunmasını öneriyor.
PSİKOLOJİK ETKİSİ
Yeni yıl hedef panoları, hedeflerle duygusal bağ kurulmasını sağlıyor. Aynı zamanda dikkati hedeflere yöneltir. Bu tablolar Retiküler Aktivasyon Sistemi (RAS) adı verilen bir beyin mekanizmasını harekete geçirir. RAS, çevremizdeki bilgileri algılama şeklimizi etkiler, hedeflerle uyumlu fırsatları fark etmemizi sağlıyor.