Başarının anahtarı alçak gönüllü olmak mı? Entelektüel tevazunun 3 işareti

EMPATİ YAPABİLMEK

Profesör Riggio, iyi bir liderde bulunan başlıca özelliklerden birinin de empati kabiliyeti olduğunu öne sürüyor. Bir kişinin başka birinin duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini anlama yeteneği olarak tanımlanan empati, insan ilişkilerini iyileştirmesinin yanı sıra sosyal bağlarda güven oluşturur.

Uzman isme göre; iyi bir lider, aldığı kararların ekip üyelerini duygusal ve fiziksel olarak nasıl etkilediği üzerine düşünen liderdir.