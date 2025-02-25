Başarının anahtarı alçak gönüllü olmak mı? Entelektüel tevazunun 3 işareti
Son yıllarda yapılan çalışmalar, iş yerinde alçak gönüllü bir tutum sergileyen üst düzey yöneticilerin, kariyer yolculuğunda daha başarılı olduklarına dair dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor. Araştırmacı Ronald E. Riggio, alçak gönüllü bir liderin sahip olduğu 3 belirgin özelliği sıraladı.
GERİ BİLDİRİMLERE AÇIK OLMAK
Güçlü yöneticiler, liderliklerini geliştirecek her türlü bilgiye açıktırlar. Neyi doğru yaptıkları ve hangi alanlarda gelişmeleri gerektiği konusunda geri bildirim almak için aktif olarak çaba gösterirler. En etkili liderlerin, ekip üyelerinden görüş alarak ilerlediğini öne süren uzmanlar, bu durumu ''entelektüel tevazu'' kavramıyla açıklıyor.