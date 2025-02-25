Başarının anahtarı alçak gönüllü olmak mı? Entelektüel tevazunun 3 işareti

Son yıllarda yapılan çalışmalar, iş yerinde alçak gönüllü bir tutum sergileyen üst düzey yöneticilerin, kariyer yolculuğunda daha başarılı olduklarına dair dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor. Araştırmacı Ronald E. Riggio, alçak gönüllü bir liderin sahip olduğu 3 belirgin özelliği sıraladı.

Başarının anahtarı alçak gönüllü olmak mı? Entelektüel tevazunun 3 işareti - 1

GERİ BİLDİRİMLERE AÇIK OLMAK

Güçlü yöneticiler, liderliklerini geliştirecek her türlü bilgiye açıktırlar. Neyi doğru yaptıkları ve hangi alanlarda gelişmeleri gerektiği konusunda geri bildirim almak için aktif olarak çaba gösterirler. En etkili liderlerin, ekip üyelerinden görüş alarak ilerlediğini öne süren uzmanlar, bu durumu ''entelektüel tevazu'' kavramıyla açıklıyor.

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Başarının anahtarı alçak gönüllü olmak mı? Entelektüel tevazunun 3 işareti - 2

HATA YAPABİLDİĞİNİ KABUL ETMEK

Alçak gönüllü liderlerin en belirgin özelliklerinden biri de yanılabilir olduklarını kabul etmeleridir. Kibirli bir lider, her zaman haklı olduğuna inanır ve başkalarının görüşlerine ihtiyaç duymaz.

Alçakgönüllülük, liderin özgüven eksikliğiyle ilgili değildir. Aksine, liderin karar süreçlerinde ekip üyelerine verdiği değeri gösterir.

Başarının anahtarı alçak gönüllü olmak mı? Entelektüel tevazunun 3 işareti - 3

EMPATİ YAPABİLMEK

Profesör Riggio, iyi bir liderde bulunan başlıca özelliklerden birinin de empati kabiliyeti olduğunu öne sürüyor. Bir kişinin başka birinin duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini anlama yeteneği olarak tanımlanan empati, insan ilişkilerini iyileştirmesinin yanı sıra sosyal bağlarda güven oluşturur.

Uzman isme göre; iyi bir lider, aldığı kararların ekip üyelerini duygusal ve fiziksel olarak nasıl etkilediği üzerine düşünen liderdir.

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