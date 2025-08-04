Başınıza soğuk su döktüğünüzde ne olur? Meğer ciddi riskleri varmış
Soğuk suyun vücut üzerindeki olumlu etkileri zaman zaman öne çıksa da, doğrudan başa dökülen soğuk su ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle kalp hastaları için bu uygulamanın hayati riskler taşıdığını belirtiyor.
KALP SAĞLIĞI
Aniden başa soğuk su dökülmesi, vücutta “soğuk şok” etkisi yaratıyor. Kan damarları hızla daralıyor, tansiyon ve kalp atış hızı yükseliyor. Bu durum, özellikle hipertansiyon, kalp hastalığı ya da ritim bozukluğu olan kişilerde aritmilere neden olabiliyor.