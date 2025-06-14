Basit bir yürüyüş zorluğa mı dönüştü: Sağlığınız hakkında ne söylüyor?

Yürüme, gündelik hayatın en otomatik hareketlerinden biri olsa da, bu hareketin zorlaşması ciddi sağlık sorunlarının ilk sinyali olabilir. Özellikle daha önce yaşanmamış yavaşlık, nefes darlığı, dengesizlik gibi belirtiler tekrar ediyorsa, altta yatan bir problem araştırılmalıdır.



Uzmanlar, yürüme güçlüğünün birçok hastalığın erken belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. B12 vitamini eksikliği sinir sisteminde hasara yol açarak bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve denge sorunlarına neden olabiliyor. Bu durum, genellikle kan testleriyle fark edilmeden önce yürüme bozukluklarıyla kendini gösteriyor.





