Basit bir yürüyüş zorluğa mı dönüştü: Sağlığınız hakkında ne söylüyor?
Sabah yürüyüşünüz sırasında dengeniz bozuluyor, nefesiniz daralıyor veya bacaklarınız ağır mı hissediyor? Bu durum sadece yorgunluk değil, önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir.
Sabah spor ayakkabılarınızı giyip yürüyüşe çıktığınızda kendinizi normalden farklı mı hissediyorsunuz? Daha çabuk yoruluyor, adımlarınızda dengesizlik yaşıyor veya bacaklarınızda tuhaf hisler mi oluşuyor? Uzmanlara göre bu belirtiler, vücudun fark edilmek isteyen sessiz çığlıkları olabilir.