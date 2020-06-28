Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliği

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman yeni birlikteliğe yelken açtı. İkili, sosyal medyada da birbirini takibe aldı.

28.06.2020 - 12:34

Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliği - 1

Rol aldığı Hercai dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ebru Şahin, tatil için gittiği Alaçatı’da aşkı buldu.
Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliği - 2
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; ünlü oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’la birliktelik yaşıyor.
Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliği - 3
Bir haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçan çiftin, ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi.


Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliği - 4
Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam da Alaçatı’da baş başa yemek yedi.
Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliği - 5
26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da tek başına güneşlenirken görüntülenmişti.

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