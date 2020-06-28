Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliği

Rol aldığı Hercai dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ebru Şahin, tatil için gittiği Alaçatı’da aşkı buldu.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; ünlü oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’la birliktelik yaşıyor.

Bir haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçan çiftin, ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi.





