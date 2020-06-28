Basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliği

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman yeni birlikteliğe yelken açtı. İkili, sosyal medyada da birbirini takibe aldı. Rol aldığı Hercai dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ebru Şahin, tatil için gittiği Alaçatı’da aşkı buldu. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; ünlü oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’la birliktelik yaşıyor. Bir haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçan çiftin, ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi. Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam da Alaçatı’da baş başa yemek yedi. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da tek başına güneşlenirken görüntülenmişti.