Başlangıç noktasını bulmak: Motivasyonu beyinde aramak

Öyleyse, motivasyonu getiren başlangıç nasıl yapılır?

Bu döngüyü kırmanın ilk adımı, mükemmeliyetçiliğin yarattığı baskıyı hafifletebilecek küçük ve uygulanabilir hedefler belirlemektir.

Görevleri daha küçük adımlar bölmek ve ‘’SMART’’ yöntemiyle yapılandırılmış hedefler oluşturmak, zihnin mükemmel başlama beklentisini yapılabilir bir başlangıç düzeyine indirmesine yardımcı olur.

SMART Yöntemi: Hedefleri spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı bir şekilde bölerek küçük ama ulaşılabilir hedeflerle motivasyonun ciddi seviyede artmasına yardımcı olur. Çünkü tamamlanan her işin devam etme isteğini arttırmada etkisi vardır.

Ayrıca başarılan her küçük adımın ardından kendine küçük ödüller vermek (kısa bir kahve molası veya sevilen bir müzik parçasını dinlemek gibi), beynin ödül sistemini aktive ederek motivasyonu artırır ve davranışı sürdürmeyi kolaylaştırır.

Sonuç olarak; mükemmeliyetçilik ve başlama kaygısının dopamin, serotonin ve noradrenalin sistemleriyle ilişkili olabileceğini kabul etmek, erteleme döngüsünün anlaşılabilmesi ve uygun çözüm stratejileri geliştirilebilmesi için çok değerlidir. Bu stratejilerle birlikte görevler daha yönetilebilir hale getirilerek bireyin erteleme döngüsü kırılabilir, mükemmeliyetçiliğin olumsuz etkileri azaltılabilir ve bireyler sürdürülebilir adımlarla daha motive bir şekilde harekete geçebilir.