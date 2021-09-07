Başrol oyuncuları Dune filminin Paris galasında buluştu

ntv.com.tr 07.09.2021 - 13:47
Orijinal adı Dune olan, ülkemizde 22 Ekim’de Dune: Çöl Gezegeni adıyla gösterime girecek olan filmin Paris prömiyeri yapıldı.
Etkinlikte filmin başrol oyuncuları Timothee Chalamet ve Rebecca Ferguson’a ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya da katıldı. Yönetmen Denis Villeneuve de oyuncularla birlikte kırmızı halıda poz verdi.
Kırmızı halıda Timothee Chalamet, Tom Ford imzalı takımla boy gösterirken; Rebecca Ferguson ise Chanel elbiseyi tercih etmişti.
Oyuncular, Paris’in simgesi olan Eyfek Kulesi önünde tanıtım fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Filmin oyuncuları, geçtiğimiz günlerde Dune filminin Venedik Film Festivali prömiyeri için İtalya’da buluşmuştu.
Uzak bir gelecekte geçen Dune, ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır.
Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.