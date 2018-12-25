Başrolü kadın olan film daha başarılı

1 New York Times'ta yer alan habere göre; kadınların başrolde olduğu yapımlar daha çok kazandırıyor. 2014'ten 2017'ye kadar vizyona giren 350 filmin hasılatlarının incelenmesini kapsayan bir araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin merkeze alındığı haberde, kadınlarında başrolde olduğu filmlerin hepsindeki ortalama gelir erkeklerinkinden fazla çıktığı bilgisi bulunuyor.

2 Bu filmlerden 105'inde kadınlar, 245'inde de erkekler başrolde yer alıyor. Kadınların başrolde olduğu filmlerin hepsindeki ortalama gelir, erkeklerinden fazla olarak bildirilmiş.

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Sınıfırlandırma 10 milyon doların altında kazanan filmler, 10 milyon ile 30 milyon dolar arası kazanan filmler, 30 milyon ile 50 milyon arası kazanan filmler ve 50 milyon ile 100 milyon arası kazanan filmler olarak yapılmış.

4 San Diego Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayı okuru ile paylaşan New York Times'ın haberine göre 3 yıl zarfında kadınlarında başrolde olduğu filmler erkeklerin başrol olduğu filmlerden daha çok para kazandırıyor.

5 Trolls, Teenage, Mutant Ninja Turtles, Inside Out ve Wonder Woman bu filmlerden bazıları olarak sıralandı.

6 Verilerin kadın başrolün etkili olduğunu göstermesine rağmen, kadınlara başrol vermenin hala yaygın bir eğilim olmadığının da haberde altı çiziliyor.