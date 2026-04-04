Bayhan ve Deniz Seki 23 yıl sonra bir araya geliyor. Survivor'da büyük buluşma

2003 yılında Popstar yarışmasında jüri olan Deniz Seki, geçmişte cinayet işleyip cezaevine girdiği ortaya çıkan Bayhan Gürhan için “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” demişti. Ardından da jüri üyeliğini bırakarak yarışmadan ayrılmıştı.

Yıllar sonra kendisi de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis yatan Deniz Seki, Bayhan ile ilgili sözleri konusunda yanlış anlaşıldığını şu sözlerle açıklamıştı:

“Bayhan çok tatlı bir çocuk. Hiçbir sorunumuz yok. Neden o zaman insanlar beni yanlış anladı, hâlâ anlamış değilim.”

BAYHAN: BİR ŞEYLER EKSİK KALMIŞTI

Bayhan da hiç kimseye bir küskünlüğü olmadığını ve yaşananların geride kaldığını açıklamıştı. Hatta birleşme partisi Deniz Seki'nin adaya geleceğini duyan Bayhan, "Hep söylediğim bir şey var. Bir şeyler eksik kalmıştı. Bir türlü bir araya gelemedik. Onunla önemli anılarımız var" demişti.