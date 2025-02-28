Bayılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre bayılmak orucu bozar mı?
Bayılmak, oruçlu bir kişinin iradesi dışında meydana gelen bir bilinç kaybıdır ve doğrudan orucu geçersiz kılan bir fiil değildir.
BAYILMAK ORUCU BOZAR MI?
Yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi kasten yapılan eylemler orucu bozar. Bayılma ise aynen uyuma benzeri bir durum olarak değerlendirilir. Baygın kalınan süre boyunca vücuda dışarıdan herhangi bir gıda alınmadığı ve oruca aykırı bir davranış yapılmadığı sürece oruç geçerliliğini korur. Bayılan kişi ayıldığında, orucu bozacak bir müdahale olmadığından eminse, o günün orucuna niyetine uygun şekilde devam edebilir. Bayılmanın ardından kendiliğinden iyileşme gerçekleşirse oruç bozulmuş sayılmaz. Bu nedenle, yalnızca bayılma olayı tek başına orucu bozan bir durum olarak kabul edilmez. Fakat bayılma sırasında dışarıdan su veya ilaç verilmesi söz konusuysa oruç bozulur ve o günün kaza edilmesi gerekir.
ORUÇLUYKEN BAYILINCA ORUCA DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?
Oruçlu biri gün içinde bayıldığında, bilinci geri geldiği zaman orucu bozacak herhangi bir eylem gerçekleşmediyse, oruca devam etmek mümkündür. Bayılma olayı kendi başına yeme içme gibi bilerek yapılan bir fiil sayılmaz. Bu nedenle kısa süreli veya belli bir süreli baygınlık geçiren kişi, ayıldıktan sonra orucuna niyetine sadık kalarak sürdürür. Baygın kalınan sürede su içme veya herhangi bir müdahale olmamışsa oruç bozulmaz. Bayılmanın süresi ister kısa ister uzun olsun, asıl önemli nokta vücuda gıda veya sıvı alınmamış olmasıdır. Bayılan kişi, ayıldığında kendini toparlayabilirse iftar vaktine kadar orucunu sürdürebilir. Bu şekilde bayılan oruçlu, gün boyu bilerek orucu bozmadığı için yeniden kaza tutmak zorunda kalmaz.
ORUÇLUYKEN BAYILMAK KAZA GEREKTİRİR Mİ?
Bayılma, doğrudan orucu geçersiz kılan bir eylem olmadığı için tek başına kaza orucu gerektirmez. Oruç kasten bozulduğunda veya kaçınılmaz sebeplerle gıda alınması gerektiğinde kaza zorunluluğu ortaya çıkar. Bayılma anında, bilincini kaybeden kişinin su içmesi ya da yakınları tarafından su içirilmesi gibi bir durum olmadıysa oruç bozulmamış kabul edilir. Bu nedenle, baygın kalınan süre içinde herhangi bir besin alımı gerçekleşmemişse günün orucunu tamamlamak geçerli sayılır. Ancak bayılma sırasında su, serum veya ilaç verilmişse, oruç fiilen bozulduğundan o günün kaza edilmesi gerekir. Sadece bayılma eylemi kaza sebebi değildir; orucu bozacak bir müdahale varsa kaza gerekir.
BAYILMA YÜZÜNDEN ORUÇ BOZULURSA KEFARET GEREKİR Mİ?
Bayılma irade dışı bir durum olduğu için, bu sebeple oruç bozulduğunda kefaret orucu gerekmez. Orucu bozacak davranış, tamamen kişinin kontrolü dışında bir sağlık müdahalesi veya su-içecek verilmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Bu noktada dinen sadece kaza yükümlülüğü bulunur. Yani bayılma sonucu oruç bozma durumu, bilerek ve isteyerek yemek-içmek veya başka bir fiille aynı kategoride değerlendirilmez. Bayılma nedeniyle vücuda dışarıdan müdahale yapılmışsa, Ramazan’dan sonra yalnızca bir gün kaza orucu tutmak yeterlidir. Bu uygulamada 60 günlük kefaret süreci söz konusu değildir. Böylece, bayılma kaynaklı oruç bozulması kaza ile telafi edilmiş olur.