Bayılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre bayılmak orucu bozar mı?

BAYILMA TEHLİKESİ HALİNDE ORUCU BOZMAK GÜNAH MI?

Bayılacak gibi hissetmek, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Din, sağlığı tehlikeye atacak durumlardan kaçınmayı öğütler. Bayılma riski söz konusuysa orucu bozmak günah olarak değerlendirilmez. Çünkü tıbben tehlikeli bir rahatsızlık yaşama ihtimali, oruç için tanınan ruhsatlardan biridir. Bu durumda kişinin can güvenliği önce gelir. Gerekirse oruç bozulur ve sonrasında sadece bir gün kaza orucu tutmak yeterli olur. Böyle bir durumda kefaret cezası söz konusu değildir. Bayılma tehlikesi ilerlediğinde acil müdahale veya su içme gerekebilir. Bu nedenle sağlık riski yaşayan kişilerin oruçlarını bozmaları meşru bir mazeret olarak kabul edilir.



KISA SÜRELİ BAYILMAK ORUCU BOZAR MI?

BAYILMA UZUN SÜRERSE ORUÇ BOZULUR MU?

BAYILMA DURUMU TÜM GÜN SÜRERSE ORUÇ GEÇERLİ OLUR MU?

Kısa süreli baygınlık genellikle orucu bozan bir durum sayılmaz. Bilinç kaybı sırasında dışarıdan herhangi bir gıda veya sıvı teması yoksa oruç bozulmuş kabul edilmez. Örneğin birkaç dakikalık veya bir saatlik bir bayılma sonrasında kişi hiçbir şey yemeden içmeden ayılır ve oruca kaldığı yerden devam edebilir. Bu geçici bilinç kaybı, uyumaya benzetilir. Dinî kaynaklarda da bu durum açıkça ifade edilir. Baygınlık sırasında vücuda maddi bir giriş olmazsa oruç zedelenmez. Burada önemli olan, kısa veya uzun olması fark etmeden, beslenme veya sıvı alımı gibi oruç bozucu bir eylemin gerçekleşmemesidir.Uzun süren bir bayılma da tek başına orucu bozmaz. Kişi saatlerce bilincini yitirmiş olsa bile, eğer bu süreçte dışarıdan herhangi bir müdahale yoksa oruç geçerli kabul edilir. Örneğin yarım gün boyunca baygın kalındıktan sonra ayılma söz konusuysa ve bu zaman zarfında su, serum veya ilaç verilmemişse oruç bozulmaz. Fakat uzun baygınlıklarda tıbbi müdahale ihtimali yüksektir. Hastane ortamında serum veya ilaç verilmesi kaçınılmaz hale gelebilir. Böyle bir durumda oruç bozulmuş sayılır ve kaza orucu tutulması gerekir. Sadece bayılma anı uzadı diye oruç geçersiz olmaz; esas olan, besleyici veya tedavi edici bir madde alıp almamaktır.Bir kişi imsak ile iftar arasındaki süreyi tamamen baygın şekilde geçirirse, o günün orucu geçerli sayılmaz. Çünkü oruç, niyetle birlikte bilinçli bir şekilde tutulması gereken bir ibadettir. Tüm gün boyunca hiç ayılmadan baygın kalmak, fiilen orucu yerine getirmeye engel olur. Bu durumda kişinin bilinci kapalı olduğu için ibadetin farkında olması mümkün olmaz. Dolayısıyla baştan sona bilinci kapalı geçen günlerde oruç tutulmuş sayılmaz. İyileşme gerçekleştiğinde, o günün kaza edilmesi zorunludur. Alimlerin ortak görüşü, tüm oruç vaktini baygın geçirenin o günü sonra kaza etmesi yönündedir.