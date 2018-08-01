Bayram tatili için ünlülerden ilham alabileceğiniz rotaları ve fotoğrafları
18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren başlayacak olan ve 26 Ağustos Pazar gecesi sona erecek Kurban Bayramı tatili için henüz plan yapmadıysanız, ünlülerin bu yaz Instagram'dan paylaştıkları tatil ve yer bildirimlerinden ilham alabilirsiniz. İşte ünlülerin tatil fotoğrafları...
1
Pelin Akil Altan ve Anıl Altan Antalya / Belek
2
Fahriye Evcen Özçivit Yunanistan
3
Nesrin Cavadzade İtalya
4
Defne Samyeli Alaçatı
5
Neslihan Atagül Doğulu
6
Damla Can (İzmir-Çeşme)
Survivor 2016 yarışmacısı yarışmacıları Zafer Mete, Gizem Memiç, Efecan Dianzenza ve eşi Duygu Dianzenza ile Survivor 2018'de finale kadar gelmeyi başaran ancak zafere ulaşamayan Damla Can Çeşme'de tatil yapıyor.
O anlardan bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan Damla Can, kareyi "Güneşi örnek al kendine; korkma batmaktan, yılma doğmaktan..." mesajıyla paylaştı.