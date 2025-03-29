Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri
Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışma saatleri, alışveriş yapacakların gündeminde bulunuyor. Üç günlük Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil söz konusu olacak. Bayram tatili süresince AVM'ler kapalı mı, açık mı merak konusu. Bayramda AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak?
Bayram tatilinda AVM'lerın açılış ve kapanış saatleri, AVM'lerde zaman geçirecekler tarafından araştırılıyor. 30 Mart Pazar Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek ve AVM'lerin çalışma saatleri de buna göre şekillenecek. İşte, Bayramda AVM'lerin çalışma saatleri...