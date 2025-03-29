Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri

Bayram tatilinda AVM'lerın açılış ve kapanış saatleri, AVM'lerde zaman geçirecekler tarafından araştırılıyor. 30 Mart Pazar Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek ve AVM'lerin çalışma saatleri de buna göre şekillenecek. İşte, Bayramda AVM'lerin çalışma saatleri...