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Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri

Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışma saatleri, alışveriş yapacakların gündeminde bulunuyor. Üç günlük Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil söz konusu olacak. Bayram tatili süresince AVM'ler kapalı mı, açık mı merak konusu. Bayramda AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak?

Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri - 1

Bayram tatilinda AVM'lerın açılış ve kapanış saatleri, AVM'lerde zaman geçirecekler tarafından araştırılıyor. 30 Mart Pazar Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek ve AVM'lerin çalışma saatleri de buna göre şekillenecek. İşte, Bayramda AVM'lerin çalışma saatleri...

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Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri - 2

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri bayramda ve sonrasında da hizmet vermeye devam edecek. Ancak çalışma saatlerinde değşiklikler olacak. Normal şartlarda 10:00'da açılan alışveriş merkezleri bayram dolayısıyla daha geç açılış yapacak.

Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri - 3

29 Mart arefe günü 10:00'da açılıp 22:00'de kapanması beklenirken,
30 Mart Ramazan Bayramı 1. günü saat 13:00'te açılacak ve 22:00'de kapanacak.
31 Mart ve 1 Nisan bayram günlerinde de AVM'lerin 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verecekleri tahmin ediliyor.

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