Bayramda eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda kapalı olan yerler

Dini ve milli bayram günlerinde kamu kurumların tamamı kapalı olduğu için hizmet veremiyor. Normal şartlarda üç günlük bayram tatili idari izinle birlikte dokuz gün olarak yapılacak. Özellikle kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar ise önümüzdeki hafta normal bayram tatilinin dışında banka, noter, kargo firmaları, eczane, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma günlerine ve saatlerine odaklandı. Peki 9 günlük bayram tatilinde nereler kapalı? İşte, idari izinli olacak yerler…