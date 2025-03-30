Bayramda eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda kapalı olan yerler

Bayramın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk gelirken açık ve kapalı işletmeler merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatili boyunca kamu kurumların tamamı kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili Pazar günü başladı. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde bankalar, borsa, sağlık ocakları (aile hekimleri) ve diğer tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Benzer şekilde okullar ve üniversiteler faaliyetlerine ara veriyor. 2,3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde memurlar idari izinli olacak. Peki Bugün eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

Bayramda eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda kapalı olan yerler - 1

Dini ve milli bayram günlerinde kamu kurumların tamamı kapalı olduğu için hizmet veremiyor. Normal şartlarda üç günlük bayram tatili idari izinle birlikte dokuz gün olarak yapılacak. Özellikle kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar ise önümüzdeki hafta normal bayram tatilinin dışında banka, noter, kargo firmaları, eczane, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma günlerine ve saatlerine odaklandı. Peki 9 günlük bayram tatilinde nereler kapalı? İşte, idari izinli olacak yerler…

YAŞAM HABERLERİ

Bayramda eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda kapalı olan yerler - 2

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında bayram tatilinin sonrasındaki 2-3-4 Nisan (çarşamba, perşembe, cuma) günleri de idari izin kapsamında olacağını ifade etti.  Ramazan Bayramı tatili idari izinlilere 9 gün sürecek.

Bayramda eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda kapalı olan yerler - 3

BAYRAMDA BANKALAR VE BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankalar, bayram süresince hizmet veremeyecek. Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden bankalarda son olarak işlemler 28 Mart cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. 3.5 günlük bayram tatili ardından bankalar 2 Nisan Çarşamba günü tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bayramda eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda kapalı olan yerler - 4

ECZANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

Kamu kurumlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da 9 günlük bayram tatilinde kapalı olacak yerler arasında. 2,3,4 Nisan 2025 tarihinde idari izin sebebiyle sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri açık olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak. Nöbetçi eczaneler, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Bayramda eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda kapalı olan yerler - 5

NOTERLER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Noterler, kamu kurumu niteliğinde olup tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır. Ramazan bayramı tatili 30 Mart Pazar günü ve 1 Nisan tarihinde olacak. Noterler resmi tatil günlerinde kapalı olurken, nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek.

Bayramda eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda kapalı olan yerler - 6

KARGO FİRMALARI BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Kargo firmaları da benzer şekilde bayramda hizmet vermeyecek işletmeler arasında yer alıyor. Bayram tatili süresi boyunca şubeler kapalı olurken kargo dağıtımı yapılmayacak. PTT, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo ve diğer firmalar 2 Nisan Çarşamba günü tekrar hizmet vermeye başlayacak.

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