Bayramda eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda kapalı olan yerler
Bayramın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk gelirken açık ve kapalı işletmeler merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatili boyunca kamu kurumların tamamı kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili Pazar günü başladı. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde bankalar, borsa, sağlık ocakları (aile hekimleri) ve diğer tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Benzer şekilde okullar ve üniversiteler faaliyetlerine ara veriyor. 2,3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde memurlar idari izinli olacak. Peki Bugün eczaneler, hastaneler, noterler, kargo firmaları, bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…
Dini ve milli bayram günlerinde kamu kurumların tamamı kapalı olduğu için hizmet veremiyor. Normal şartlarda üç günlük bayram tatili idari izinle birlikte dokuz gün olarak yapılacak. Özellikle kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar ise önümüzdeki hafta normal bayram tatilinin dışında banka, noter, kargo firmaları, eczane, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma günlerine ve saatlerine odaklandı. Peki 9 günlük bayram tatilinde nereler kapalı? İşte, idari izinli olacak yerler…