Bayramda kim, nerede sahne alacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Birçok tatilci 9 günlük tatili fırsat bilerek çeşitli şehirlere gitti. Bu bayram da tatilciler renkli sahneler eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirecek. Peki ünlü isimler bu bayramda nerede sahne alacak? İşte ünlü isimlerin sahne alacağı yerler....
1
SILA - Aydın
2
YILDIZ TİLBE - Çeşme, Kıbrıs, Bodrum
3
AJDA PEKKAN - Kıbrıs
4
HADİSE - Kıbrıs, Ankara
5
GÜLŞEN - Çeşme, Ayvalık, Antalya ve Kıbrıs
6
FERHAT GÖÇER - Kıbrıs
7
BÜLENT ERSOY - Kıbrıs, Çeşme
8
SİBEL CAN - Kıbrıs
9
VOLKAN KONAK - Kıbrıs
10
AYŞE HATUN ÖNAL - Samsun, Dikili, Alanya
11
SERKAN KAYA - Bodrum (2 gün), Kıbrıs, Kuşadası ve Çınarcık