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Bayramda kim, nerede sahne alacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Birçok tatilci 9 günlük tatili fırsat bilerek çeşitli şehirlere gitti. Bu bayram da tatilciler renkli sahneler eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirecek. Peki ünlü isimler bu bayramda nerede sahne alacak? İşte ünlü isimlerin sahne alacağı yerler....

  • 1

    SILA - Aydın

    SILA - Aydın
  • 2

    YILDIZ TİLBE - Çeşme, Kıbrıs, Bodrum

    YILDIZ TİLBE - Çeşme, Kıbrıs, Bodrum
  • 3

    AJDA PEKKAN - Kıbrıs

    AJDA PEKKAN - Kıbrıs
  • 4

    HADİSE - Kıbrıs, Ankara

    HADİSE - Kıbrıs, Ankara
  • 5

    GÜLŞEN - Çeşme, Ayvalık, Antalya ve Kıbrıs

    GÜLŞEN - Çeşme, Ayvalık, Antalya ve Kıbrıs
  • 6

    FERHAT GÖÇER - Kıbrıs

    FERHAT GÖÇER - Kıbrıs
  • 7

    BÜLENT ERSOY - Kıbrıs, Çeşme

    BÜLENT ERSOY - Kıbrıs, Çeşme
  • 8

    SİBEL CAN - Kıbrıs

    SİBEL CAN - Kıbrıs
  • 9

    VOLKAN KONAK - Kıbrıs

    VOLKAN KONAK - Kıbrıs
  • 10

    AYŞE HATUN ÖNAL - Samsun, Dikili, Alanya

    AYŞE HATUN ÖNAL - Samsun, Dikili, Alanya
  • 11

    SERKAN KAYA - Bodrum (2 gün), Kıbrıs, Kuşadası ve Çınarcık

    SERKAN KAYA - Bodrum (2 gün), Kıbrıs, Kuşadası ve Çınarcık
  • 12

    AŞKIN NUR YENGİ - Kıbrıs, Bodrum

    AŞKIN NUR YENGİ - Kıbrıs, Bodrum
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