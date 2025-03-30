Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün (30 Mart) A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketler çalışıyor mu? (2025 bayram çalışma saatleri)

“Bayramda marketler kapalı mı” sorusunun yanıtı bayramın ilk günü araştırılan konuların başında geliyor. Misafirlerini ağırlayacaklar bayram alışverişi için zincir marketleri tercih ederken A101, BİM ve ŞOK marketin çalışma saatleri merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nda kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken eczane ve noterler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek. Peki bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? İşte, BİM, A101 ve ŞOK market çalışma bilgisi…

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün (30 Mart) A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketler çalışıyor mu? (2025 bayram çalışma saatleri) - 1

Ramazan Bayramı tatili bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak ve idari izin kapsamında olmayanlar için 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan Bayramı’nda özellikle evde misafirlerini konuk etmeye hazırlananlar ise bayram alışverişi telaşı yaşıyor. Hesaplı alışveriş için zincir marketleri tercih edecekler ise market çalışma saatlerine göre hareket edecek. Marketlerin il ve ilçelere göre çalışma durumları değişkenlik gösteriyor. A101, BİM, ŞOK gibi marketler Türkiye’nin birçok bölgesinde hizmet veriyor. Peki Arefe günü marketler yarım gün mü açık? İşte, arefe günü kapalı olan yerler…

YAŞAM HABERLERİ

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün (30 Mart) A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketler çalışıyor mu? (2025 bayram çalışma saatleri) - 2

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi günü denk gelecek. Ramazan Bayramı arefe gününde bazı işletmeler yarım gün açık olurken zincir marketlerden olan BİM, A101, ŞOK ise normal çalışma saatine uygun olarak müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

A101, BİM ve ŞOK market arefe günü olan cumartesi saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açacak. Bu marketlerde öğle tatili bulunmazken saat 21.00’a kadar açık kalacak.

Geçtiğimiz yıl bayramda marketler Ramazan Bayramı’nın ilk günü kapalı olurken diğer iki gün hizmet vermeye devam etmişti. Bu yıl ise marketlerden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Marketlerin mağazalarından ve müşteri hizmetleri üzerinden konuyla ilgili bilgi alınabilir.

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün (30 Mart) A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketler çalışıyor mu? (2025 bayram çalışma saatleri) - 3

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA NERELER KAPALI?

Arefe günü cumartesi gününe denk geldiğinden kamu kurumlarının tamamı arefe günü kapalı olacak.

Resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneler listesini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilir.

Bayramda eczaneler benzer şekilde nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek. Bayramda kargo firmaları, PTT, bankalar, belediyeler, valilikler ve muhtarlıklar kapalı olacak.

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün (30 Mart) A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketler çalışıyor mu? (2025 bayram çalışma saatleri) - 4

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 

Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü 1 Nisan Salı

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