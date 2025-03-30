Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün (30 Mart) A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketler çalışıyor mu? (2025 bayram çalışma saatleri)
“Bayramda marketler kapalı mı” sorusunun yanıtı bayramın ilk günü araştırılan konuların başında geliyor. Misafirlerini ağırlayacaklar bayram alışverişi için zincir marketleri tercih ederken A101, BİM ve ŞOK marketin çalışma saatleri merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nda kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken eczane ve noterler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek. Peki bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? İşte, BİM, A101 ve ŞOK market çalışma bilgisi…
Ramazan Bayramı tatili bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak ve idari izin kapsamında olmayanlar için 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan Bayramı’nda özellikle evde misafirlerini konuk etmeye hazırlananlar ise bayram alışverişi telaşı yaşıyor. Hesaplı alışveriş için zincir marketleri tercih edecekler ise market çalışma saatlerine göre hareket edecek. Marketlerin il ve ilçelere göre çalışma durumları değişkenlik gösteriyor. A101, BİM, ŞOK gibi marketler Türkiye’nin birçok bölgesinde hizmet veriyor. Peki Arefe günü marketler yarım gün mü açık? İşte, arefe günü kapalı olan yerler…