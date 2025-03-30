Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketler çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi günü denk gelecek. Ramazan Bayramı arefe gününde bazı işletmeler yarım gün açık olurken zincir marketlerden olan BİM, A101, ŞOK ise normal çalışma saatine uygun olarak müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.



A101, BİM ve ŞOK market arefe günü olan cumartesi saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açacak. Bu marketlerde öğle tatili bulunmazken saat 21.00’a kadar açık kalacak.



Geçtiğimiz yıl bayramda marketler Ramazan Bayramı’nın ilk günü kapalı olurken diğer iki gün hizmet vermeye devam etmişti. Bu yıl ise marketlerden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Marketlerin mağazalarından ve müşteri hizmetleri üzerinden konuyla ilgili bilgi alınabilir.