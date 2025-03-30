Bayramda müzeler açık mı? Ramazan Bayramı tatilinde müze açılış ve kapanış saatleri

Ramazan Bayramı boyuca Milli Saraylar ve belediyeye bağlı müzelerin ziyaret saatleri sanat ve kültür severlerin gündemini meşgul ediyor. Ziyaretçiler bayram tatilinde müzeler açık mı, kapalı mı sorularına yanıt arıyor. Ramazan Bayramı müze ziyaret saatleri...

Bayramda müzeler açık mı? Ramazan Bayramı tatilinde müze açılış ve kapanış saatleri - 1

Müze ziyaret saatleri tatilini dolu dolu geçirmek isteyenlerce araştırılıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve İBB'ye bağlı müzeler bayramda da hizmet vermeyi sürdürecek. İşte, İstanbul müze giriş ve çıkış saatleri...

YAŞAM HABERLERİ

Bayramda müzeler açık mı? Ramazan Bayramı tatilinde müze açılış ve kapanış saatleri - 2

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI KAPALI MI?

Ramazan Bayramı'nda Milli Saraylar ve İBB'ye bağlı müzeler misafirlerini ağırlamaya devam edecek ancak açılış ve kapanış saatlerinde farklılık olacak.

Bayramda müzeler açık mı? Ramazan Bayramı tatilinde müze açılış ve kapanış saatleri - 3

MÜZE ÇALIŞMA SAATLERİ

Milli Saraylara bağlı müze ve ören yerleri:

Bayramın birinci günü (30 Mart Pazar) Topkapı Sarayı, ikinci günü (31 Mart Pazartesi) Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı ziyarete açık olacaktır.

Bayramın üçüncü günü ise (1 Nisan Salı) Topkapı Sarayı ziyarete kapalı olacak, Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Resim Müzesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, İslam Medeniyetleri Müzesi, Aynalıkavak Kasrı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Maslak Kasrı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Ankara Palas Müzesi açık olacak.

Yerebatan Sarnıcı

30 Mart Pazar Bayramın 1. günü Müzemiz saat 12.00’de açılacak, 22.00’de kapanacak.

31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 09.00 – 22.00 saatleri arasında açık.

1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 09.00 – 22.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık.

MiniaTürk

30 Mart Pazar Bayramın 1. günü saat 12.00’de açılacak, 18.00’de kapanacak.
31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Şerefiye Sarnıcı

30 Mart Pazar Bayramın 1. günü saat 12.00’de açılacak, 19.00’de kapanacak.
31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Panorama 1453

30 Mart Pazar Bayramın 1. günü saat 12.00’de açılacak, 18.30’da kapanacak.

31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü 08.00 - 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.

1 Nisan Salı Bayramın 3. günü 08.00 - 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Bayramda müzeler açık mı? Ramazan Bayramı tatilinde müze açılış ve kapanış saatleri - 4
Bayramda müzeler açık mı? Ramazan Bayramı tatilinde müze açılış ve kapanış saatleri - 5

30 - 6 Nisan tarihlerinde açık mekenlar:

Artistanbul Feshane 09.30-20.00
Çubuklu Silolar 09.30-19.00
Müze Gazhane 09.30-18.00
Taş Mektep 10.00-18.00

1 - 6 Nisan tarihlerinde açık olan yerler:

Anadolu Hisarı Müzesi 09.30-18.00
Aşiyan Müzesi 08.30-17.00
Atatürk Müzesi 08.30-17.00
Baruthane Müze 09.30-19.00
Bulgur Palas 09.30-19.00
Casa Botter 09.30-19.00
Cendere Sanat Müzesi 08.30-17.00
İBB Cumhuriyet Müzesi 09.30-19.00
Haliç Sanat 1-2-3 08.30-17.00
İstanbul Sanat Müzesi 09.30-19.00
İstanbul Tasarım Müzesi 09.30-18.00
Kemal Sunal Müzesi 09.30-18.00
Tekfur Sarayı 08.30-17.00
Turhan Selçuk Kültür Evi 09.30-19.00

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