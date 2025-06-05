Bayramda oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın hükmü
Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın hükmü Diyanet üzerinden araştırılıyor. Arefe günü oruç tutmak önerilmişse de bayram günleri için bu söz konusu değildir. Dört günlük Kurban Bayramı'nda oruç tutmak niyetinde olan Müslümanlar için Diyanet, ''Bayramda oruç tutulur mu?'' sorusuna yanıt verdi. İşte, detaylar...
İslam alemi mübarek günlerde oruç tutarak Allah'a daha çok yaklaşmak ve bol bol ibadet etmek istiyor. Ancak arefe günü dışında bayramlarda oruç tutulması önerilmez. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir.