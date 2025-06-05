Bayramda oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın hükmü

Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın hükmü Diyanet üzerinden araştırılıyor. Arefe günü oruç tutmak önerilmişse de bayram günleri için bu söz konusu değildir. Dört günlük Kurban Bayramı'nda oruç tutmak niyetinde olan Müslümanlar için Diyanet, ''Bayramda oruç tutulur mu?'' sorusuna yanıt verdi. İşte, detaylar...

Bayramda oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın hükmü - 1

İslam alemi mübarek günlerde oruç tutarak Allah'a daha çok yaklaşmak ve bol bol ibadet etmek istiyor. Ancak arefe günü dışında bayramlarda oruç tutulması önerilmez.  Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir.

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Bayramda oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın hükmü - 2

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet'e göre, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kurban Bayramı'nın da dört günü boyunca oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Çünkü bu tarihler yeme, içme sevinme günü olarak kabul görmüştür. 

Bu konu hakkında Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir.

Bayramda oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın hükmü - 3

AREFE GÜNÜ ORUCU FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber (s.a.s.) arefe günü orucu hakkında, “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” buyurmuştur.

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

"Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır." (Muvatta, Hacc 246)

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