Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı, ücretli mi?

Bayramda toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat edecekler, Resmi Gazete’de yayımlanan kararı merak ediyor. Arefe gününden itibaren bayramın son günü olan 3 Nisan tarihine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprüler ücretsiz olarak hizmet verecek. Marmaray, tramvay, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar ise bayramın ilk günü araştırmalarına hız verdi. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray, metro, otobüs, tramvay, metro bedava mı? İşte, Resmi Gazete’de yayımlanan bilgi…

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı, ücretli mi? - 1

Ankara, İstanbul, İzmir gibi kalabalık nüfuslu şehirlerde özellikle bayramlaşma amacıyla milyonlarca insan yola çıkacak. Bayram tatilini değerlendirerek özellikle yoğun nüfuslu illerde boş yolları kullanmak isteyenler ise genellikle toplu ulaşım araçlarını tercih ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlarken 1 Nisan Pazar günü son bulacak. 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlar ise 2,3,4 Nisan ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Peki Bugün marmaray, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? İşte, alınan kararın detayları…

YAŞAM HABERLERİ

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı, ücretli mi? - 2

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan bilginin yanı sıra İETT’den yapılan açıklamada Ramazan Bayramı’nda 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceği duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre ise “ 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı saat 00.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak." denildi.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı, ücretli mi? - 3

İZMİR’DE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA BEDEVA MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 00.00'a kadar yurttaşlar toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı, ücretli mi? - 4

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA KARARI

EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarımız (otobüs, metro, teleferik) bayram süresince ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. 

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