Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı, ücretli mi?
Bayramda toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat edecekler, Resmi Gazete’de yayımlanan kararı merak ediyor. Arefe gününden itibaren bayramın son günü olan 3 Nisan tarihine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprüler ücretsiz olarak hizmet verecek. Marmaray, tramvay, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar ise bayramın ilk günü araştırmalarına hız verdi. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray, metro, otobüs, tramvay, metro bedava mı? İşte, Resmi Gazete’de yayımlanan bilgi…
Ankara, İstanbul, İzmir gibi kalabalık nüfuslu şehirlerde özellikle bayramlaşma amacıyla milyonlarca insan yola çıkacak. Bayram tatilini değerlendirerek özellikle yoğun nüfuslu illerde boş yolları kullanmak isteyenler ise genellikle toplu ulaşım araçlarını tercih ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlarken 1 Nisan Pazar günü son bulacak. 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlar ise 2,3,4 Nisan ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Peki Bugün marmaray, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? İşte, alınan kararın detayları…