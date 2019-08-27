Bazı kahramanlar pelerin takmaz! (Süper kahramanların sadece filmlerde olmadığını kanıtlayan insanlar)

1 İki cesur Norveçli genç dalgların denize düşen kuzu için kendi hayatlarını riske attılar.

2 Ölümle burun buruna gelen kuzuyu dalgaların arasından böyle çekip kurtardılar.

3 İsimsiz bir kahraman yağmurda sokak kedisinin ıslanmaması için şemsiyesini onun uyuduğu yere bırakıp gitmiş.

4 Sokakta yaşayan evsiz bir adama müzik yapıp biraz para kazanabilmesi için kendi gitarını hediye eden müzisyen, onun yüzündeki mutluluğu da ölümsüzleştirmiş.

5 Yangından kurtardığı yavru kediye oksijen veren bir itfaiyeci.

6 Tren ve istasyon boşluğuna sıkışan kişi için el birliğiyle uğraşan ve onu kurtaran diğer yolcular.

7 Başka kimsenin takılmaması için kaldırımdaki çıkıntıya fosforlu bant yapıştıran duyarlı bir kahraman daha...

8 Ve tabi daimi kahramanlarımız anneler... kaleci olan oğlunun güneşin altında yanmaması için maç sırasında ona şemsiye tutmayı ihmal etmiyor.

9 Tek gözü görmeyen bir adamın tek gözü görmeyen yavru bir köpeği sahiplenmesi...

10 Yaşlı bir teyze barınaktaki bütün sahipsiz köpekler için battaniye örmüş.

11 Plajdaki bütün sigara izmaritlerini tek tek toplayan çevreci bir kahraman.

12 Bilgisayar olmadan öğrencilerine çizerek bilgisayar kullanmayı anlatan kahraman bir öğretmen.