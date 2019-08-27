Bazı kahramanlar pelerin takmaz! (Süper kahramanların sadece filmlerde olmadığını kanıtlayan insanlar)
ntv.com.tr
Dünyanın daha yaşanılır bir yer olmasını sağlayan iyi insanların varlığıdır. Her daim çevremizde olan ancak pek de farkında olmadığımız iyi insanların varlığını kanıtlayan bazı fotoğrafları ve olayları sizler için derledik.
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1İki cesur Norveçli genç dalgların denize düşen kuzu için kendi hayatlarını riske attılar.
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2Ölümle burun buruna gelen kuzuyu dalgaların arasından böyle çekip kurtardılar.
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3İsimsiz bir kahraman yağmurda sokak kedisinin ıslanmaması için şemsiyesini onun uyuduğu yere bırakıp gitmiş.
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4Sokakta yaşayan evsiz bir adama müzik yapıp biraz para kazanabilmesi için kendi gitarını hediye eden müzisyen, onun yüzündeki mutluluğu da ölümsüzleştirmiş.
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5Yangından kurtardığı yavru kediye oksijen veren bir itfaiyeci.
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6Tren ve istasyon boşluğuna sıkışan kişi için el birliğiyle uğraşan ve onu kurtaran diğer yolcular.
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7Başka kimsenin takılmaması için kaldırımdaki çıkıntıya fosforlu bant yapıştıran duyarlı bir kahraman daha...
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8Ve tabi daimi kahramanlarımız anneler... kaleci olan oğlunun güneşin altında yanmaması için maç sırasında ona şemsiye tutmayı ihmal etmiyor.
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9Tek gözü görmeyen bir adamın tek gözü görmeyen yavru bir köpeği sahiplenmesi...
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10Yaşlı bir teyze barınaktaki bütün sahipsiz köpekler için battaniye örmüş.
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11Plajdaki bütün sigara izmaritlerini tek tek toplayan çevreci bir kahraman.
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12Bilgisayar olmadan öğrencilerine çizerek bilgisayar kullanmayı anlatan kahraman bir öğretmen.
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13Öğrencisinin sınıfa getirdiği bebeğini sakinleştirmek için kucağına alan ve dersi onunla anlatmaya deveam eden bir üniversite hocası.