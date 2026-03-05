Beckham ailesinde kriz sürüyor. Victoria ve David Beckham'ın zeytin dalına Brooklyn Beckham kayıtsız kaldı

Ancak Brooklyn Beckham, anne babasının bu paylaşımlarını görmezden geldi. Ailesiyle iletişim kurmamakta kararlı olduğu görülen ünlü isim, eşi Nicola Peltz'in paylaştığı karelere karışılık verdi.

Brooklyn Beckham, eşinin “Doğum günün kutlu olsun bebeğim... Umarım tüm hayallerin ve dileklerin gerçek olur! Girdiğin her odayı aydınlatıyorsun ve seni tanıyan herkes seni seviyor... Sen çok özelsin ve senin karın olmaktan çok mutluyum. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum" sözlerine “Bebeğim” yanıtını verdi.

Beckham her fırsatta çok sevdiğini söylediği Nicola Peltz'in paylaştığı kareyi, kendi sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.