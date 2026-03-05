Beckham ailesinde kriz sürüyor. Victoria ve David Beckham'ın zeytin dalına Brooklyn Beckham kayıtsız kaldı
05.03.2026 11:05
NTV - Haber Merkezi
Victoria-David Beckham, bir süredir görüşmedikleri oğulları Brooklyn'in 27'nci yaşını kutladı. Ailesiyle barışmak istemeyen Beckham'ın bu hamle karşısındaki tavrı ise gündem oldu.
Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden Victoria-David Beckham, son dönemde büyük oğulları Brooklyn Beckham ile yaşadıkları krizle gündemden düşmüyor. 2022 yılında Nicola Peltz ile dünyaevine giren ve bir süredir ailesiyle görüşmeyen Brooklyn Beckham krizin sebebini açıklamıştı.
AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR
Ailesini evliliğini mahvetmeye ve hayatını kontrol etmeye çalışmakla suçlayan Brooklyn Beckham, ailesiyle barışmak istemediğini vurgulamıştı.
"Artık kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum" diyen ünlü isim, eşiyle huzur, mahremiyet ve mutluluk istediğini söylemişti.
Aylardır aile için önemli olan hiçbir etkinlikte yer almayan Brooklyn Beckham, 4 Mart'ta 27 yaşına bastı. Tüm bu yaşananlara rağmen oğullarından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Victoria ve David Beckham'dan Brooklyn'in doğum gününde yeni bir barış hamlesi geldi.
ANNE BABASINDAN KUTLAMA
En büyük oğullarının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan çiftten David Beckham, Brooklyn'e "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust (Brooklyn'in çocuklukta kullandığı takma adı). Seni seviyoruz" diye seslendi.
Victoria Beckham ise oğlunun çocukluk fotoğrafını "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyorum" notuyla paylaşarak zeytin dalı uzattı.
AİLESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ, EŞİNE KAYITSIZ KALMADI
Ancak Brooklyn Beckham, anne babasının bu paylaşımlarını görmezden geldi. Ailesiyle iletişim kurmamakta kararlı olduğu görülen ünlü isim, eşi Nicola Peltz'in paylaştığı karelere karışılık verdi.
Brooklyn Beckham, eşinin “Doğum günün kutlu olsun bebeğim... Umarım tüm hayallerin ve dileklerin gerçek olur! Girdiğin her odayı aydınlatıyorsun ve seni tanıyan herkes seni seviyor... Sen çok özelsin ve senin karın olmaktan çok mutluyum. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum" sözlerine “Bebeğim” yanıtını verdi.
Beckham her fırsatta çok sevdiğini söylediği Nicola Peltz'in paylaştığı kareyi, kendi sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.
EVLAT EDİNMEK İSTİYORLAR
Öte yandan Brooklyn Beckham, geçtiğimiz haftalarda da kendi ailesini kurmaya yönelik planlarıyla gündem oldu. Mutlu beraberlikleri süren Brooklyn Beckham-Nicola Peltz çiftinin çok sayıda çocuk sahibi olmak istediği ve birini evlat edinmeyi düşündükleri iddia edildi.
"DAVID BU İLİŞKİYİ TEKRAR YOLUNA KOYACAKTIR"
Beckham çiftine yakın olan ünlü şef Gordon Ramsay de Brooklyn ve ailesi arasındaki krizle ilgili yorum yaptı. En iyi ilacın zaman olduğunu söyleyen Ramsay, “David kesinlikle bu ilişkiyi tekrar yoluna koyacak” ifadelerini kullandı.