Beden algısı zaman içinde nasıl değişti? Özgüven ve kimlik üzerindeki yıkıcı etkileri

3.Düşünce Kalıplarınızı Sorgulayın: "Zayıf olmalıyım", "fit görünmeliyim", "göbeğim olmamalı" gibi cümleler otomatik olarak zihninize düşüyor mu? Onları sorgulayın. Bunları kim öğretti?

4.Terapötik Destek Alın: Eğer beden algınızla ilgili yoğun kaygılar yaşıyorsanız, bir uzmandan destek almak kendinize yapacağınız en büyük iyilik olabilir.



Unutmayın: Siz bir beden değilsiniz. Bedeniniz içinde yaşadığınız bir ev. Ve o evi sevmek, ona şefkat göstermek, yaşama karşı duruşunuzu değiştirecek en güçlü adımlardan biri.