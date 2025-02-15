Beden dili uzmanı açıkladı: Birinin size aşık olduğunu gösteren net işaretler

AŞK VE ARZUNUN FARKI

James aşkın ve arzu duyusunun farklı olduğunu belirtiyor. Bir kişi sadece fiziksel olarak etkileniyorsa, gözleri daha çok bedene odaklanır. Ancak gerçek bir aşkta, gözler daha çok yüz ve dudaklara odaklanarak karşı tarafın ruh halini ve düşüncelerini anlamaya çalışır.