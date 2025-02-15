Beden dili uzmanı açıkladı: Birinin size aşık olduğunu gösteren net işaretler
Aşkın sessiz dili olan beden dili üzerine uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. Beden dili uzmanı Judi James’e göre, bir kişinin size gerçekten aşık olup olmadığını anlamanın yolları var. Sözlerden bağımsız olarak, göz teması, ses tonu ve hatta ayak hareketleri bile duyguların en büyük ipuçlarını veriyor.
AŞK BAKIŞI
Judi James'e göre, "aşk bakışı" olarak bilinen bu ifade, bir kişinin gerçekten aşık olduğunu ele veriyor. Aşık olan bir kişinin yüz hatları yumuşar, gözleri hafif kısılır ve istemsiz bir gülümseme belirir.