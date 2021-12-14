Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy'la Cihangir'deki şiddet dolu geceyi ağlayarak anlattı: Sürüklenerek kendimi asansörde buldum!

Haberler 14.12.2021 - 14:50
Seksenler dizisinde rol alan ünlü oyuncu çift Ceyhun Fersoy (39) eşi Begüm Öner (32), arkadaşlarıyla cumartesi günü Cihangir'de bir araya geldi.
Çiftin güzel başlayan gecesi tatsız bitti. Çift ve arkadaşları mekanda çıkan kavgaya karışarak şiddete maruz kaldı.
Kabus dolu geceyi Magazin Masası programına anlatan Begüm Öner, "Mekandan çıkarken başka bir grup arasında kavga çıktı. Biz de tam asansörün önündeydik, aşağı inecekken mekan yetkilileri 'Kimse dışarı çıkmaz' dedi. Ceyhun da 'Bizim burada can güvenliğimiz yok' diye tepki gösterdi. Kavga edenlerden biri uçarak üzerimize atladı ve bizi yumruklamaya başladı. Ceyhun'un yüzü kanlar içinde kaldı. Psikolojik olarak çok kötüyüz' diye konuştu.
Öner, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Ceyhun Fersoy da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. "Dün yaşanan olayla ilgili bazı basın organlarında kim olduğunu bilmediğim kişiler konuşturularak haber yapılmıştır" diyen Fersoy, şu ifadeyi kullandı:
"Olay avukatımın da şikayet dilekçesinde belirttiği gibi bizle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir.
Bunun üzerine eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak artık olayların durması için, 'Can güvenliğimiz yok burada, kadınlar var, sizi şikayet edeceğim' söylemim üzerine 'Sen kimi şikayet ediyorsun’ diyerek üzerimize atlayıp yumruklar savurmuşlardır.
Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarımız atılan yumruklardan dolayı yere düşmüşlerdir ve yerde de tekme ve yumruk devam etmiştir.
Eşim, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darp edildiği görüntülerle ortadadır. Avukatım Bülent Ernas gerekli belge ve beyanları sunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş olup bu saatten sonra söz yargıdadır."
Fersoy, dün de yaralı halinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak başına gelenleri anlatmıştı.
"Dün darp edildim" diyen Ceyhun Fersoy, "Biraz sonra karakola gidip, şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" açıklamasını yapmıştı.
Şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" demişti.
"BU İŞİN PSİKOLOJİSİ BAŞKA BİR ŞEYMİŞ"
Ardından bir paylaşımda daha bulunan ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür etmişti:
"Çok çok teşekkür ederim, mesajlarınızı aldım. Arayan, soranlara da... Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin."
Seksenler dizisinin setinde tanışan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti 2015 yılında evlendi.