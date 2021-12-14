Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy'la Cihangir'deki şiddet dolu geceyi ağlayarak anlattı: Sürüklenerek kendimi asansörde buldum!

Ceyhun Fersoy da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. "Dün yaşanan olayla ilgili bazı basın organlarında kim olduğunu bilmediğim kişiler konuşturularak haber yapılmıştır" diyen Fersoy, şu ifadeyi kullandı:

"Olay avukatımın da şikayet dilekçesinde belirttiği gibi bizle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir.

Bunun üzerine eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak artık olayların durması için, 'Can güvenliğimiz yok burada, kadınlar var, sizi şikayet edeceğim' söylemim üzerine 'Sen kimi şikayet ediyorsun’ diyerek üzerimize atlayıp yumruklar savurmuşlardır.

Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarımız atılan yumruklardan dolayı yere düşmüşlerdir ve yerde de tekme ve yumruk devam etmiştir.

Eşim, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darp edildiği görüntülerle ortadadır. Avukatım Bülent Ernas gerekli belge ve beyanları sunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş olup bu saatten sonra söz yargıdadır."