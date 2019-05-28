Behati Prinsloo çocuk sayısını dörde indirdi
ntv.com.tr
İki çocuk annesi ünlü model Behati Prinsloo, eşi Adam Levine ile birlikte kaç çocuk istediklerini açıkladı. Daha önce 10 çocuk istediğini söyleyen Prinsloo, sayıyı dörde indirdi.
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Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Behati Prinsloo, ünlü müzik grubu Maroon 5’ın solisti olan eşi Adam Levine ile kaç çocuk planladıklarını açıkladı.
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31 yaşındaki Behati Prinsloo, katıldığı The Ellen DeGeneres Show adlı televizyon programında, “Eşim beş çocuk istiyor, ben de beş istiyordum ama artık belki üç ya da dört iyi olabilir diye düşünüyorum” dedi.
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“Bebeği ben taşıyorum, dolayısıyla karar benim” diyen Prinsloo, hamile olmaktan kaçınmadığını, anne olmayı sevdiğini belirtti.
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Ünlü model daha önce verdiği bir röportajda, "Küçüklüğümden beri hep büyük bir ailem olsun istedim. Ben tek çocuğum bu nedenle kesinlikle 10 çocuğum olsun istiyorum" demişti.
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Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin iki yaşında Dusty Rose ve bir yaşında Gio Grace olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.