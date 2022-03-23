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Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta

Eski Victoria’s Secret modeli Behati Prinsloo ve ünlü müzisyen Adam Lavine, California'daki lüks evlerini 25 milyon dolar karla satışa çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 13:20

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 1

Eski Victoria’s Secret modeli Behati Prinsloo ve Maroon 5 grubunun solisti Adam Lavine, lüks evlerini yaklaşık 60 milyon dolara satışa çıkardı.

2014 yılında evlenen ve iki 2018’de ikinci çocukları dünyaya gelen çift, 2015’te boşanan Jennifer Garner ve Ben Affleck ikilisinden dört yıl önce satın aldığı evi 25 milyon dolar karla satmak istiyor.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 2

2018’de 32 milyon dolara aldıkları evi 57,5 milyon dolara satış listesine koydular.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 3

Pasifik Okyanusu manzaralı 800 metrekarelik malikanenin toplamda 10 yatak odası, 14 banyosu bulunuyor.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 4

Üç yapının toplamı olan malikane, dünyanın en iyi tasarım ekiplerinden biri tarafından yeniden modellendi. Ana binada 5 yatak odası ve 8 banyo bulunuyor.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 5

Sinema salonu, spor salonu, havuz, spa, gurme mutfağı, devasa bir bahçe, basketbol kortuboydan boya camlar evin öne çıkan özellikleri arasında.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 6

4 yatak odalı, mutfağı ve oturma odası, ofis ve spor salonu bulunan ayrı bir misafir binası da malikaneye dahil.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 7

İşte Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin yaklaşık 60 milyon dolara satmak istediği evinden fotoğraflar...

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 8
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 9
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 10
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 11
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 12
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 13
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 14
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 15
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 16
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 17
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 18
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 19
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 20
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 21
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 22
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 23
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 24
Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta - 25

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