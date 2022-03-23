Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta

Eski Victoria’s Secret modeli Behati Prinsloo ve Maroon 5 grubunun solisti Adam Lavine, lüks evlerini yaklaşık 60 milyon dolara satışa çıkardı.

2014 yılında evlenen ve iki 2018’de ikinci çocukları dünyaya gelen çift, 2015’te boşanan Jennifer Garner ve Ben Affleck ikilisinden dört yıl önce satın aldığı evi 25 milyon dolar karla satmak istiyor.