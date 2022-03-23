Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin evi yaklaşık 60 milyon dolara satışta

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 13:20
Eski Victoria’s Secret modeli Behati Prinsloo ve Maroon 5 grubunun solisti Adam Lavine, lüks evlerini yaklaşık 60 milyon dolara satışa çıkardı.
2014 yılında evlenen ve iki 2018’de ikinci çocukları dünyaya gelen çift, 2015’te boşanan Jennifer Garner ve Ben Affleck ikilisinden dört yıl önce satın aldığı evi 25 milyon dolar karla satmak istiyor.
2018’de 32 milyon dolara aldıkları evi 57,5 milyon dolara satış listesine koydular.
Pasifik Okyanusu manzaralı 800 metrekarelik malikanenin toplamda 10 yatak odası, 14 banyosu bulunuyor.
Üç yapının toplamı olan malikane, dünyanın en iyi tasarım ekiplerinden biri tarafından yeniden modellendi. Ana binada 5 yatak odası ve 8 banyo bulunuyor.
Sinema salonu, spor salonu, havuz, spa, gurme mutfağı, devasa bir bahçe, basketbol kortuboydan boya camlar evin öne çıkan özellikleri arasında.
4 yatak odalı, mutfağı ve oturma odası, ofis ve spor salonu bulunan ayrı bir misafir binası da malikaneye dahil.
İşte Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin yaklaşık 60 milyon dolara satmak istediği evinden fotoğraflar...