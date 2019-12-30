Behzat Ç.'nin Hayalet'inden Erdal Beşikçioğlu'na: Çık açıklama yap, insanların ekmeğiyle ben oynamadım de

Dijital platformda yıllar sonra yeni bölümleriyle tekrar seyirci karşısına çıkan Behzat Ç.'nin Hayalet'i İnanç Konukçu dizi hakkında açıklamalarda bulundu.
Dizinin ikinci sezonda devam etmeyeceğini doğrulayan Konukçu "Arkadaşlar, Behzat Ç. yok... Var ise de bundan sonra benim için yok. Evet ben inanç konukçu. Sevgi ve saygı ile, iyi yıllar" dedi.
"Benden ötürü mü? Senden ötürü mü?" diyen Konukçu, Behzat karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu'na da seslendi.
Konukçu, Beşikçioğlu'na "Sayın Beşikçioğlu çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! Çok emeğin var! Bittim de! Tükendim de! Bir şey de lütfen! ifadelerini kullandı.