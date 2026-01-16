Bekar insanlar daha mı zeki? 13 yıllık araştırma sona erdi
16.01.2026 10:53
NTV - Haber Merkezi
Son yıllarda dünya genelinde ilk evlilik yaşı ortalamasının yükseldiği ifade ediliyor. Buna yol açan pek çok etken bulunsa da, bilim insanları yüksek zekanın da yalnızlıkla bağlantılı olabileceğini savunuyor.
Zürih Üniversitesi öncülüğünde yapılan yeni bir araştırmada, 17 bin Avrupalı genç, 16 yaşından 29 yaşına kadar gözlemlendi. Katılımcıların sosyodemografik faktörlerini değerlendiren uzmanlar, dikkat çeken sonuçlara ulaştı.
Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayınlanan analiz, uzun süre bekar kalmayı tercih eden kişilerin, daha yüksek zeka ve eğitim seviyelerine sahip olduklarını ortaya koydu. Çalışmada erkeklerin kadınlara kıyasla daha uzun süre yalnızlığı seçtikleri de görüldü.
Bir başka araştırmada ise çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin, daha yaşlı görünümlü partnerleri çekici buldukları tespit edildi. Buna neden olan birincil faktör ise olgun görünümlü kişilerin psikolojik olarak daha istikrarlı ve ebeveynliğe hazır bir izlenim vermeleri.
2025 yılında Psychology Today'de yayınlanan bir makalede, bekar insanların, evli insanlara göre daha az finansal güvencesi bulunduğu da aktarılmıştı. Bunu bekarların karşılaştığı büyük bir dezavantaj olarak tanımlayan Harvardlı psikolog Bella DePaulo, bekarlıkta mali yüklerin artmasını şu 2 faktörle açıkladı:
- Tek bir gelirin bulunması
- Yalnız yaşayan insanların daha az ölçek ekonomisine sahip olması
Uzun süreli yalnızlığın tek etkisi maddi değil. Bekarlığın depresyon ve anksiyete semptomlarını belirgin hale getirebileceğini ifade eden klinik psikolog Caroline Weinstein, ''Birey, eğer yalnızlığı kasıtlı olarak seçmediyse psikolojik olarak zorlanabilir'' şeklinde konuştu.