Belçika eski Kralı 2. Albert'in DNA başvurusuna ret

Belçika'da Yargıtay, Kral 2. Albert'in avukatlarının, sanatçı Delphine Boel tarafından açılan babalık davasında DNA sonuçlarının açıklanmamasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.
Böylece, Brüksel Temyiz Mahkemesi tarafından verilen "İşinsanı Jacques Boel'in Delphine Boel'in biyolojik babası olmadığına ve Kral Albert II'nin DNA testine tabi tutulması gerektiğine" ilişkin kararı onanmış oldu.
Yargıtay'ın aldığı bu karar uyarınca Belçika Kralı'na yapılmış olan DNA testinin sonuçları artık açıklanabilecek. Dosya, DNA sonuçlarını dikkate alarak Kral Albert'in Boel'in yasal babası olup olmadığına karar verecek olan Brüksel Temyiz Mahkemesi'ne geri gönderilecek.
Belçika medyasına göre bu gelişmeler, Delphine Boel'in Kral Albert'in kızı olarak resmen tanınmasına bir adım daha yaklaşılması anlamına geliyor.