Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı

"YENİ HAYATA BAŞLIYORDU AMA OLMADI"

Aydın Birsel'in çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu, "Çok eski çocukluk arkadaşımdı, bütün çocukluğumuz beraber geçti. 45 senelik arkadaşım, böyle olmaması lazımdı ama Takdir-i İlahi. Rahatsızlığı yoktu. Bursa'ya yeni gelmişti, yeni bir hayata başlıyordu ama olmadı maalesef" dedi.