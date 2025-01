Belirti vermeden ilerleyip erken doğuma neden oluyor: Hamileliğin 14 ve 20. haftasında kendisini gösteriyor

Erken doğum, her gebelikte karşılaşılan bir durum olmasa da, doğru bilgiler ve zamanında alınan önlemlerle bu riski azaltmak mümkündür. Her gebelik benzersizdir ve her anne adayının ihtiyacı olan bakım da farklıdır. Erken doğum riski taşıyan kadınların, gebelik sürecini dikkatle izlemeleri, sağlık profesyonelleri ile sıkı bir iletişim içinde olmaları ve gerekli önlemleri almaları, sağlıklı bir gebelik ve doğum için kritik adımlar atmalarına yardımcı olacaktır.