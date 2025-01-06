Belirti vermeden ilerleyip erken doğuma neden oluyor: Hamileliğin 14 ve 20. haftasında kendisini gösteriyor
Gebelik, hem anne hem de bebek için heyecan verici bir yolculuktur. Bu süreç, yeni bir yaşamın başlamasıyla birlikte mutluluk ve umut getirirken, aynı zamanda ciddi bir özen ve dikkat gerektirir. Ancak, gebelik boyunca yaşanabilecek bazı komplikasyonlar, sürecin sağlıklı ilerlemesini engelleyebilir. Bunlardan biri de erken doğumdur. Erken doğum, çoğu zaman beklenmedik bir şekilde gelişebilir ve bu durum, anne adayının ve bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Erken doğumun nedenleri, her ne kadar tam olarak bilinmese de, bazı faktörler bu riskin artmasına neden olabilir.
Erken doğum, hamileliğin 37. haftasından önce gerçekleşen doğumları ifade eder ve hem anne hem de bebek için çeşitli sağlık riskleri taşıyabilir. Erken doğum, çoğu zaman beklenmedik bir şekilde gelişebilir ve bu durum, anne adayının ve bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Erken doğumun nedenleri, her ne kadar tam olarak bilinmese de, bazı faktörler bu riskin artmasına neden olabilir.