Belirti vermeden ilerleyip erken doğuma neden oluyor: Hamileliğin 14 ve 20. haftasında kendisini gösteriyor

Erken doğum, hamileliğin 37. haftasından önce gerçekleşen doğumları ifade eder ve hem anne hem de bebek için çeşitli sağlık riskleri taşıyabilir. Erken doğum, çoğu zaman beklenmedik bir şekilde gelişebilir ve bu durum, anne adayının ve bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Erken doğumun nedenleri, her ne kadar tam olarak bilinmese de, bazı faktörler bu riskin artmasına neden olabilir.