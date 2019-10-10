Bella Hadid 23'üncü yaş gününü kutladı
Ünlü model Bella Hadid, doğum gününü ablası Gigi Hadid, annesi Yolanda Hadid, erkek kardeşi Anwar Hadid'in kız arkadaşı olan şarkıcı Dua Lipa ile birlikte kutladı.
-
1Ünlü model Bella Hadid, 23'üncü doğum gününü New York'ta eğlenceli bir partiyle kutladı.
-
2Doğum günü partisinde Bella Hadid'in süper model ablası Gigi Hadid ve eski bir model olan annesi Yolanda Hadid de hazır bulundu.
-
3parti çıkışı görüntülenen Yolanda Hadid, elinde balonlarla basına poz verdi.
-
4Partiye Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid'in kız arkadaşı olan ünlü şarkıcı Dua Lipa da katıldı.
-
5Bella Hadid'in bu mutlu gününün fotoğraflarıı tüm gün sosyal medyada paylaşıldı.
-
6Bella Hadid'in hem kendi hesabından hem de davetlilerin hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda çok neşeli ve mutlu görünmesi dikkat çekti.
-
7Bella Hadid, evdeki doğum günü partisinin ardınan günün ilerleyen saatlerinde kutlamalara dışarıda devam etmek üzere New York'ta şık bir lokantaya girerken görüntülendi.
-
8Bella Hadid kutlamaya giderken sarı-kırmızı ve siyah renklerden oluşan, bedenini saran parlak kadifeden çok şık bir elbise ve siyah uzun çizmeler giymeyi tercih etmişti.
-
9
Fotoğrafçılık eğitimi almak için 2014’te üniversiteye başlayan Bella Hadid, modellik yapmak için okulu bıraktı. İlk defilesine çıktığında 18 yaşında olan Hadid, şimdi yılda 8,5 milyon dolar (50 milyon TL) kazanan bir model. Dünyanın en çok kazanan 8’inci modeli olan Bella Hadid’in serveti 25 milyon dolara (147 milyon TL) ulaştı.