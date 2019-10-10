Bella Hadid 23'üncü yaş gününü kutladı

Fotoğrafçılık eğitimi almak için 2014’te üniversiteye başlayan Bella Hadid, modellik yapmak için okulu bıraktı. İlk defilesine çıktığında 18 yaşında olan Hadid, şimdi yılda 8,5 milyon dolar (50 milyon TL) kazanan bir model. Dünyanın en çok kazanan 8’inci modeli olan Bella Hadid’in serveti 25 milyon dolara (147 milyon TL) ulaştı.