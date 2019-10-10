NTV

Bella Hadid 23'üncü yaş gününü kutladı

Ünlü model Bella Hadid, doğum gününü ablası Gigi Hadid, annesi Yolanda Hadid, erkek kardeşi Anwar Hadid'in kız arkadaşı olan şarkıcı Dua Lipa ile birlikte kutladı.

  • 1

    Ünlü model Bella Hadid, 23'üncü doğum gününü New York'ta eğlenceli bir partiyle kutladı.
  • 2

    Doğum günü partisinde Bella Hadid'in süper model ablası Gigi Hadid ve eski bir model olan annesi Yolanda Hadid de hazır bulundu.
  • 3

    parti çıkışı görüntülenen Yolanda Hadid, elinde balonlarla basına poz verdi.
  • 4

    Partiye Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid'in kız arkadaşı olan ünlü şarkıcı Dua Lipa da katıldı.
  • 5

    Bella Hadid'in bu mutlu gününün fotoğraflarıı tüm gün sosyal medyada paylaşıldı.
  • 6

    Bella Hadid'in hem kendi hesabından hem de davetlilerin hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda çok neşeli ve mutlu görünmesi dikkat çekti.
  • 7

    Bella Hadid, evdeki doğum günü partisinin ardınan günün ilerleyen saatlerinde kutlamalara dışarıda devam etmek üzere New York'ta şık bir lokantaya girerken görüntülendi.
  • 8

    Bella Hadid kutlamaya giderken sarı-kırmızı ve siyah renklerden oluşan, bedenini saran parlak kadifeden çok şık bir elbise ve siyah uzun çizmeler giymeyi tercih etmişti.
  • 9

    Fotoğrafçılık eğitimi almak için 2014’te üniversiteye başlayan Bella Hadid, modellik yapmak için okulu bıraktı. İlk defilesine çıktığında 18 yaşında olan Hadid, şimdi yılda 8,5 milyon dolar (50 milyon TL) kazanan bir model. Dünyanın en çok kazanan 8’inci modeli olan Bella Hadid’in serveti 25 milyon dolara (147 milyon TL) ulaştı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin