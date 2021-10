9 Ekim 1996 doğumlu olan Bella Hadid doğum gününde arkadaşları ve ailesinden çok sayıda övgü aldı. Ablası Gigi Hadid, Bella'nın bir yaşındaki kızı Khai'yi tutarken çekilmiş tatlı bir fotoğrafını yayınladı. Gigi Hadid paylaştığı fotoğrafa "Bugün ve her gün seni kutluyoruz. O benim küçük kız kardeşim ama aynı zamanda ruhani bir korumanın havai fişekleri ve bir teyze olarak sonsuza kadar koruyucu. Gelişimini izlemekten büyük gurur duyuyorum ve kendin için yarattığın her şeyin sana hak ettiğin neşe ve ışığı getireceğini biliyorum! Seni her güneş turunda daha çok seviyorum" notunu düştü.