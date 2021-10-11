Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, bugün 25. yaşının ailesinden gelen güzel dilekler ve mesajlarla kutladı. İşte Gigi, Anwar ve Yolanda Hadid'in doğüm günü mesajları ve Bella hakkında merak edilenler...

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9 Ekim 1996 doğumlu olan Bella Hadid doğum gününde arkadaşları ve ailesinden çok sayıda övgü aldı. Ablası Gigi Hadid, Bella'nın bir yaşındaki kızı Khai'yi tutarken çekilmiş tatlı bir fotoğrafını yayınladı. Gigi Hadid paylaştığı fotoğrafa "Bugün ve her gün seni kutluyoruz. O benim küçük kız kardeşim ama aynı zamanda ruhani bir korumanın havai fişekleri ve bir teyze olarak sonsuza kadar koruyucu. Gelişimini izlemekten büyük gurur duyuyorum ve kendin için yarattığın her şeyin sana hak ettiğin neşe ve ışığı getireceğini biliyorum! Seni her güneş turunda daha çok seviyorum" notunu düştü.

Hadid ailesi de yürekten doğum günü anılarını paylaştı. Model Anwar Hadid, kameraya gülümseyen kız kardeşinin samimi bir fotoğrafını yayınladı ve "Seni seviyorum ablacığım! Her zaman senin yanında olacağım, arkadaşım olduğun ve olduğun kişi olduğun için teşekkür ederim. Bana her gün ilham veriyorsun!" diye yazdı. Dua Lipa ise birlikte bir fotoğraflarını paylaşarak "Bu ışık huzmesinin doğum günü kutlu olsun" dedi.





Yolanda Hadid, Bella'ya dönüştüğü "esnek genç kadın"la gurur duyduğunu söyleyen uzun bir notla birlikte, Bella'nın bebek ve çocukluk resimlerinden oluşan bir slayt gösterisi yayınladı. "Bana anneliğin en büyük hediyesini verdiğin ve kendimle ilgili çok şey öğrenirken sana rehberlik etmeme izin verdiğin için teşekkür ederim... Seni sevdiğimi ve desteklediğimi bilerek, güneşin etrafında mutlu ve sağlıklı bir sonraki yolculukta sana mutlu ve sağlıklı bir yolculuk diliyorum" diye yazdı.

Sadece 25 yaşında olmasına rağmen dünyanın sayılı modelleri arasında gösterilen Bella Hadid, hangi diziyi izliyor, ne dinliyor ve okuyor... İşte her adımı takip edilen ABD'li model hakkında merak edilenler...

Bella Hadid 9 Ekim 1996'da Hollandalı model Yolanda Hadid ile çocukken İsrail’den sınırdışı edilen ve ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Filistinli gayrimenkul geliştirme uzmanı Muhammed Hadid’in kızı olarak dünyaya geldi.

Hadid, bir röportajında “Babam Amerika’ya ilk geldiğinde bir mülteciydi. Dolayısıyla ablam (Gigi), erkek kardeşim (Anwar) ve benim için bu konu çok yakınımızdaydı" dedi.

"Babam her zaman dindardı ve bizimle dua ederdi” diyen Hadid, kendini “Müslüman olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle ifade ediyor.

Hadid, iki yaşında Guess’in kampanyasında yer alarak moda kampanyalarının aranan yüzü haline geldi.





Ablası Gigi'nin izinden gidip, modellik kariyerini başlatmadan önce soluğu New York'ta alan 1,79 boyundaki Bella, fotoğrafçılık eğitimine başlamak için kolları sıvadı. Başlarda işin mutfağında olmaktan zevk alan Bella podyuma sonradan transfer oldu.





Bella'nın aslında sarışın olduğu sizi de çok şaşırtacak. Yıllardır saçlarını boyatan Bella'nın açıklaması şöyle: "Hadid'lere iki şarışın fazla gelebilir. Gigi'ye benzememek için, saçlarımı boyamayı tercih ettim. Farklılık, iyidir. Hem benim ruhum sarışın olmak için biraz fazla karanlık"









Bella Hadid sizce de Jennifer Lawrence'ı andırmıyor mu? Bunu biz söylemiyoruz, Bella'nın kendisi söylüyor. Lawrence'ın bundan haberi olup olmadığını bilmeyen Bella, gün içerisinde defalarca Lawrence ile kıyaslanıyormuş.

2014’te IMG Models şirketi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, ilk kez 2014 Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası’nda model boy gösterdi.

Daha sonra Balmain’in 2015 Sonbahar / Kış koleksiyonu için poz veren Bella Hadid yeni olmasına rağmen birçok markanın peşinden koştuğu bir model oldu.

Şimdiye dek Bella, Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Topshop, Burberry, Philipp Plein, Moschino, Missioni, Bottega Veneta ve Marc Jacobs gibi birçok ünlü markanın podyumunda yer aldı.





Markaların olduğu kadar dergilerinde dikkatini çeken Bella, şimdiye dek dünyaca ünlü Seventeen, Vogue ve Elle gibi birçok dergide poz verme şansını elde etti.







Meslektaşları arasında en hızlı giyinenin kendisi olduğunu söyleyen 24 yaşındaki model hazırlanırken Beyonce ve Rihanna dinliyor.









Makyaj yapmanın 15 dakikasını aldığını belirten Bella Hadid Family Guy ve Black Mirror hayranı.

NBA'de Los Angeles Lakers'ın maçlarına giden genç model, buz hokeyinde Rangers'ı destekliyor. Aynızamanda tenis hayranı olan Bella Hadid , Serena Williams maçlarını kaçırmamaya çalışıyor.

"Kırmızı halı görünümlerimle ilgili hiçbir pişmanlığım olmadığını belirten Hadeid "Orayı kendimi en iyi yansıttığım yerlerden biri olarak görüyorum. Kırmızı halı görünümüme çok önem veriyorum" diyor.





Güzellik idollerinin Cher (72) ve Monica Belluci (53) olduğunu belirten Hadid "Cher, bugün hala sahneye çıkıyor ve ben hayatımın geri kalanında onun gibi olmayı arzuluyorum" diyor.

Bella Hadid rütbeli bir at binicisi. Yoga huzurunu atlarda bulduğunu söylüyor.

Bella, Gigi Hadid ile birlikte Victoria’s Secret defilesinde birlikte yürüyen ilk kardeşler oldu.





Pip-hop yıldızı Drake, meslektaşı Jordan Barrett ile adı aşk dedikodularına karışan 25 yaşındaki yıldız, en bilinen ilişkisini ise The Weeknd ile yaşadı.

Annesi gibi Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlü model, bu yıl hayatını kaybeden anneannesi Ans Van den Herik'in vefatından çok etkilendi.





25 yaşındaki genç model sosyal medya için ise “İnsanlar sosyal medyada hayatımızın çok küçük bölümlerini görüp, değerlendiriyorlar. Oysa bu yanlış” diyor.

"Michelle Obama ile merhabalaştıktan bir süre sonra heyecandan titremiştim" itirafından bulunan Bella Hadid'in bilinen son okuduğu kitap ise Stephen King’in The Outsider'ı.