25. doğum gününü kutladı

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model , bugün 25. yaşının ailesinden gelen güzel dilekler ve mesajlarla kutladı. İşte Gigi, Anwar ve Yolanda Hadid'in doğüm günü mesajları ve Bella hakkında merak edilenler...

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Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 1
9 Ekim 1996 doğumlu olan doğum gününde arkadaşları ve ailesinden çok sayıda övgü aldı. Ablası Gigi Hadid, Bella'nın bir yaşındaki kızı Khai'yi tutarken çekilmiş tatlı bir fotoğrafını yayınladı.  Gigi Hadid paylaştığı fotoğrafa "Bugün ve her gün seni kutluyoruz. O benim küçük kız kardeşim ama aynı zamanda ruhani bir korumanın havai fişekleri ve bir teyze olarak sonsuza kadar koruyucu. Gelişimini izlemekten büyük gurur duyuyorum ve kendin için yarattığın her şeyin sana hak ettiğin neşe ve ışığı getireceğini biliyorum! Seni her güneş turunda daha çok seviyorum" notunu düştü.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 2
Hadid ailesi de yürekten doğum günü anılarını paylaştı. Model Anwar Hadid, kameraya gülümseyen kız kardeşinin samimi bir fotoğrafını yayınladı ve "Seni seviyorum ablacığım! Her zaman senin yanında olacağım, arkadaşım olduğun ve olduğun kişi olduğun için teşekkür ederim. Bana her gün ilham veriyorsun!" diye yazdı. Dua Lipa ise birlikte bir fotoğraflarını paylaşarak "Bu ışık huzmesinin doğum günü kutlu olsun" dedi.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 3
Yolanda Hadid, Bella'ya dönüştüğü "esnek genç kadın"la gurur duyduğunu söyleyen uzun bir notla birlikte, Bella'nın bebek ve çocukluk resimlerinden oluşan bir slayt gösterisi yayınladı. "Bana anneliğin en büyük hediyesini verdiğin ve kendimle ilgili çok şey öğrenirken sana rehberlik etmeme izin verdiğin için teşekkür ederim... Seni sevdiğimi ve desteklediğimi bilerek, güneşin etrafında mutlu ve sağlıklı bir sonraki yolculukta sana mutlu ve sağlıklı bir yolculuk diliyorum" diye yazdı.
Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 4

Sadece 25 yaşında olmasına rağmen  dünyanın sayılı modelleri arasında gösterilen ,  hangi diziyi izliyor, ne dinliyor ve okuyor... İşte her adımı takip edilen ABD'li model hakkında merak edilenler... 

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 5
9 Ekim 1996'da Hollandalı model Yolanda Hadid ile çocukken İsrail’den sınırdışı edilen ve ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Filistinli gayrimenkul geliştirme uzmanı Muhammed Hadid’in kızı olarak dünyaya geldi.
Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 6

Hadid, bir röportajında “Babam Amerika’ya ilk geldiğinde bir mülteciydi. Dolayısıyla ablam (Gigi), erkek kardeşim (Anwar) ve benim için bu konu çok yakınımızdaydı" dedi. 

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 7
"Babam her zaman dindardı ve bizimle dua ederdi” diyen Hadid, kendini “Müslüman olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle ifade ediyor.
Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 8
Hadid, iki yaşında Guess’in kampanyasında yer alarak moda kampanyalarının aranan yüzü haline geldi.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 9
Ablası Gigi'nin izinden gidip, modellik kariyerini başlatmadan önce soluğu New York'ta alan 1,79 boyundaki Bella, fotoğrafçılık eğitimine başlamak için kolları sıvadı. Başlarda işin mutfağında olmaktan zevk alan Bella podyuma sonradan transfer oldu.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 10
Bella'nın aslında sarışın olduğu sizi de çok şaşırtacak. Yıllardır saçlarını boyatan Bella'nın açıklaması şöyle: "Hadid'lere iki şarışın fazla gelebilir. Gigi'ye benzememek için, saçlarımı boyamayı tercih ettim. Farklılık, iyidir. Hem benim ruhum sarışın olmak için biraz fazla karanlık"

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 11
sizce de Jennifer Lawrence'ı andırmıyor mu? Bunu biz söylemiyoruz, Bella'nın kendisi söylüyor. Lawrence'ın bundan haberi olup olmadığını bilmeyen Bella, gün içerisinde defalarca Lawrence ile kıyaslanıyormuş.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 12

 2014’te IMG Models şirketi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, ilk kez 2014 Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası’nda model boy gösterdi. 

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 13

Daha sonra Balmain’in 2015 Sonbahar / Kış koleksiyonu için poz veren yeni olmasına rağmen birçok markanın peşinden koştuğu bir model oldu.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 14
Şimdiye dek Bella, Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Topshop, Burberry, Philipp Plein, Moschino, Missioni, Bottega Veneta ve Marc Jacobs gibi birçok ünlü markanın podyumunda yer aldı.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 15
Markaların olduğu kadar dergilerinde dikkatini çeken Bella, şimdiye dek dünyaca ünlü Seventeen, Vogue ve Elle gibi birçok dergide poz verme şansını elde etti.


Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 16
Meslektaşları arasında en hızlı giyinenin kendisi olduğunu söyleyen 24 yaşındaki model hazırlanırken Beyonce ve Rihanna dinliyor.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 17
Makyaj yapmanın 15 dakikasını aldığını belirten Family Guy ve Black Mirror hayranı. 

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 18
NBA'de Los Angeles Lakers'ın maçlarına giden genç model, buz hokeyinde Rangers'ı destekliyor. Aynızamanda tenis hayranı olan , Serena Williams maçlarını kaçırmamaya çalışıyor.
Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 19
"Kırmızı halı görünümlerimle ilgili hiçbir pişmanlığım olmadığını belirten Hadeid "Orayı kendimi en iyi yansıttığım yerlerden biri olarak görüyorum. Kırmızı halı görünümüme çok önem veriyorum" diyor. 

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 20

Güzellik idollerinin Cher (72) ve Monica Belluci (53) olduğunu belirten Hadid "Cher, bugün hala sahneye çıkıyor ve ben hayatımın geri kalanında onun gibi olmayı arzuluyorum" diyor. 

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 21

rütbeli bir at binicisi. Yoga huzurunu atlarda bulduğunu söylüyor.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 22
Bella, Gigi Hadid ile birlikte Victoria’s Secret defilesinde  birlikte yürüyen ilk kardeşler oldu.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 23

Pip-hop yıldızı Drake, meslektaşı Jordan Barrett ile adı aşk dedikodularına karışan 25 yaşındaki yıldız, en bilinen ilişkisini ise The Weeknd ile yaşadı. 

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 24

Annesi gibi Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlü model, bu yıl hayatını kaybeden anneannesi Ans Van den Herik'in vefatından çok etkilendi.



Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 25

25 yaşındaki genç model sosyal medya için ise “İnsanlar sosyal medyada hayatımızın çok küçük bölümlerini görüp, değerlendiriyorlar. Oysa bu yanlış” diyor.

Bella Hadid 25. doğum gününü kutladı - 26

"Michelle Obama ile merhabalaştıktan bir süre sonra heyecandan titremiştim" itirafından bulunan 'in bilinen son okuduğu kitap ise Stephen King’in The Outsider'ı.

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