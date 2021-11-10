Bella Hadid ağlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

Filistinli Muhammed Hadid ile Hollanda asıllı Amerikalı Yolanda Hadid'in kızı olan Bella Hadid, paylaşımında, “İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkesin hissettiği bir şey ve insanlar bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz" dedi.

"Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin" diyen Hadid, "Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız" ifadesini kullandı.