Bella Hadid ağlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

Haberler 10.11.2021 - 12:46 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 12:56
Sosyal medyada güzelliğini ön plana çıkaran, modellik kariyeriyle ilgili paylaşımlar yapan Bella Hadid, bu kez takipçilerini şaşırtan fotoğraflar yayınladı.
Kendisi gibi süper model olan Gigi Hadid'in 25 yaşındaki kardeşi Bella Hadid, ağlarken çektiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Instagram’da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, şarkıcı Willow Smith’in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına “Seni ve sözlerini seviyorum” yazdıktan sonra kendisiyle ilgili bilinmesini istediklerini anlattı.
Filistinli Muhammed Hadid ile Hollanda asıllı Amerikalı Yolanda Hadid'in kızı olan Bella Hadid, paylaşımında, “İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkesin hissettiği bir şey ve insanlar bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz" dedi.
"Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin" diyen Hadid, "Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız" ifadesini kullandı.
"SOSYAL MEDYA GERÇEK DEĞİL"
"Son birkaç yıldır neredeyse her gün ve her gece ağladığını" söyleyen Hadid, "Sosyal medya gerçek değil. Mücadele eden herkes için aynı, bunu unutmayın. Bazen duymak istediğiniz sadece yalnız olmadığınızdır. Benden size gelsin; yalnız değilsiniz. Sizi seviyorum, sizi seviyorum ve sizi duyuyorum. Kişisel yardım ve ruhsal hastalık( kimyasal dengesizlik, doğrusal değildir, hemen hemen engelleri rollercoaster'la geçmek gibidir" mesajını yazdı.
Geçtiğimiz yıl sevgilisi The Weeknd tarafından terk edilen Bella Hadid, sevgilisinin kendisini ima ederek yaptığı şarkıyla şoke olmuştu.
30 yaşındaki Kanadalı şarkısında şu sözler geçiyordu:
"Dönüşümüz yok - Eskisi gibi olamıyoruz - Bitti - Artık aklını bu aşkla daha fazla kurcalama - Sürekli ilgi istiyorsun - Konuşmadığımız zamanlarda bile basına malzeme veriyorsun - Artık ikimiz de başkalarıylayız - Lütfen beni bir daha arama."
AĞLADIĞI ANI PAYLAŞTI
Hadid ise ayrılık acısıyla ve bu şarkıyla sarsılmış durumdaydı. Öyle ki ağladığı anları da paylaşmış ve gündem olmuştu. Hadid'e takipçileri "Değmez" diyerek destek olmuştu.
Hadid daha sonra bir araba arkası yazısını paylaştı. 'Yallah' yazılamasını paylaşan Hadid not olarak ise "Yallaa..." yazınca Türk takipçilerinin oldukça ilgisini çekti.
Hadid'in bu paylaşımı defalarca kez Twitter'da paylaşıldı ve Hadid gündem oldu. Türk kullanıcılar bu fotoğrafı paylaşıp "Bella'ya bunu yapan hayat bize neler yapmaz" benzeri yorumlarda bulundu.