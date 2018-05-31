Bella Hadid bileğini incitti
ntv.com.tr
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bir moda etkinliğine katılan Bella Hadid, sağ bacağındaki bandajla ilgi çekti. Ünlü modelin bileğini incittiği belirtildi.
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1Süper model Bella Hadid, Londra’da bir modaevinin etkinliğine katıldı.
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21 yaşındaki Hadid, Dior tasarımı uzun siyah eteğiyle sağ bileğindeki kalın bandajı gizlemeye çelışsa da başarılı olmadı.
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Bileğini inciten model, etkinliğin ilerleyen saatlerinde eteğini değiterek yırtık bir kot pantolon giymeyi tercih etti.
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Ünlü model geçen hafta düzenlenen 76. Cannes Film Festivali’nde eski sevgilisi 2016 yılında ayrıldığı eski sevgilisi The Weeknd ile öpüşürken görüntülenmişti.
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