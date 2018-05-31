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Bella Hadid bileğini incitti

ntv.com.tr

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bir moda etkinliğine katılan Bella Hadid, sağ bacağındaki bandajla ilgi çekti. Ünlü modelin bileğini incittiği belirtildi.

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    Süper model Bella Hadid, Londra’da bir modaevinin etkinliğine katıldı.
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    21 yaşındaki Hadid, Dior tasarımı uzun siyah eteğiyle sağ bileğindeki kalın bandajı gizlemeye çelışsa da başarılı olmadı.

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    Bileğini inciten model, etkinliğin ilerleyen saatlerinde eteğini değiterek yırtık bir kot pantolon giymeyi tercih etti.

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    Ünlü model geçen hafta düzenlenen 76. Cannes Film Festivali’nde eski sevgilisi 2016 yılında ayrıldığı eski sevgilisi The Weeknd ile öpüşürken görüntülenmişti.

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