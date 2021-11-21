Bella Hadid eleştirilen sözleri nedeniyle özür diledi

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bella Hadid'in, yetişme çağında mahrum kaldığı ancak ilerleyen yıllarda kavuştuğu pahalı kıyafetleri giydiği için kendini mutlu ve güzel hissettiğini söylediği bu video, Dennis Feitosa adlı Tiktok kullanıcısı tarafından tekrar gündeme getirildi.

Feitosa, Bella Hadid'in bu videosunu, "Vay canına! İşte bu çok hoştu" sözleriyle yayınladı. Ünlü model ise Dennis Feitosa'ya yanıt vermeyi ihmal etmedi.