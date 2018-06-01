Bella Hadid: Hayatım boyunca hiç estetik yaptırmadım

1 Filistin asıllı süper model Bella Hadid, Instyle dergisine modellik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2 16 yaşında modellik yapmaya başlayan Hadid’bu dönemde çekilen fotoğraflarında burnunun daha farklı ve dudaklarının çok daha ince göründüğü belirtilerek, genç modele estetik operasyon geçirip geçirmediği soruldu.

3 21 yaşındaki Hadid ise hayatı boyunca hiç estetik yaptırmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

4 “İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı.”

5 Diğer taraftan Hadid ergenlik yıllarında şu anki kadar iyi bir dış görünüşe sahip olmadığını ve sıkça okul arkadaşlarının zorbalığına uğradığını belirtti.

6 Yaşadıkları yüzünden kendine olan özgüvenini yitirdiğini belirten manken, bu yüzden geçen yıl depresyon tedavisi gördüğünü söyledi.

7 Hadid, kendisi gibi model olan ablası Gigi Hadid' ise ergenlik yıllarındayken güzelliği dolayısıyla kıskandığını sözlerine ekledi:

8 “ Ergenlik yıllarındayken ince bir belim ve geniş kalçalarım vardı, tombuldum. Gigi’nin karın kaslarını ve atletik vücudunu gördükçe ben kalçalarım yüzünden utanıyordum. Ayrıca garip bir yüzüm olduğunu düşünüyordum. Özelliklerimden dolayı okuldaki arkadaşlarım tarafından zorbalığa uğradığımı çok iyi hatırlıyorum.”

9 Bir sosyal medya kullanıcısı geçen Nisan ayında ABD'li Kendall Jenner ve Bella Hadid'in yan yana karşılaştırdığı bir fotoğrafı, hayran sayfasında paylaşmış, "Önce burnunuzu, sonra dudağınızı ve çenenizi yaptırdınız.Parayla istediğiniz yüzü satın alabilirsiniz ama istediğiniz kişiliği alamazsız. Bu iki kızın da daha iyi birer kişiliğe ihtiyacı var" yorumunu yapmıştı.

10 Hadid ise bu kullanıcıya yanıt olarak; "İkimizin de kişiliklerinin nasıl olduğunu bilmeni isterdim. Sadece bu değil, kendi kalbini de kucaklamanı isterim. Senin için en iyi şeyleri diliyorum tatlım, kıskançlık bir yardım yakarışıdır ki, sana bu konuda yardım etmek isterdim" ifadelerini kullanmıştı.

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