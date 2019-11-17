Bella Hadid: Her sabah ağlıyordum

İşinin gerektirdiği sorumlulukların göründüğünün aksine çok daha ağır olduğunu belirten 23 yaşındaki Hadid, “Duygusal olarak hiç stabil değildim. Aylar boyunca günde 14 saat çalıştığım oluyordu. Bunlar olurken henüz 18 yaşındaydım ve her sabah ağlıyordum. Her yemek arasında ya da uyumadan önce yine ağlıyordum” ifadelerini kullandı.