Bella Hadid ile The Weeknd ikinci kez ayrıldı (Kapadokya çekimi sonrası)

1 Ve büyük aşk bitti! 22 yaşındaki süper model Bella Hadid ve 29 yaşındaki The Weeknd, ikinci kez yollarını ayırma kararı aldı.





2 E! News'un haberine göre, ayrılığın sebebi ise, çiftin yoğun çalışma tempolarından ötürü çok uzun süre ayrı kalmaları ve birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramamaları.







3 Çifte yakın bir kaynağa göre Bella da The Weeknd de hem mental hem de fiziksel olarak farklı yerlerde.





4 Gerçek adı Abel olan The Weeknd, şimdilerde ilk oyunculuk denemesine yoğunlaşmış durumda.





5 Bella ise yaklaşan moda haftaları için sıkı bir çalışma temposuna girmiş bulunuyor.







6 İsmi verilmeyen kaynak, çiftin çok sık tartıştıklarını ancak ileride daha uygun bir zamanda yeniden bir araya gelmeyi hayal ettiklerini de iddia etti.







7 Bella ve Abel, 2015 yılında Coachella festivalinde tanıştı ve aşk yaşamaya başladı. Bir buçuk yıllık ilişki yaşayan çift, 2016 yılının sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

8 Ünlü şarkıcı The Weeknd, Selena Gomez ile aşk yaşamaya başladı, fakat bu ilişki de 2017 yılının Ekim ayında sonlandı.

9 Ayrılığa daha fazla dayanamayan ve birbirini unutamayan çift, temmuz 2018'de yeniden bir araya gelmişti.