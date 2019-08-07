Bella Hadid ile The Weeknd ikinci kez ayrıldı (Kapadokya çekimi sonrası)
Victoria's Secret meleklerinden süper model Bella Hadid ile pop yıldızı The Weeknd ayrılık kararı aldı. Birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramadıkları için ilişkilerini sonlandıran çiftten Bella Hadid son olarak Kapadokya çekimleri için Türkiye'deydi.
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1Ve büyük aşk bitti! 22 yaşındaki süper model Bella Hadid ve 29 yaşındaki The Weeknd, ikinci kez yollarını ayırma kararı aldı.
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2E! News'un haberine göre, ayrılığın sebebi ise, çiftin yoğun çalışma tempolarından ötürü çok uzun süre ayrı kalmaları ve birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramamaları.
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3Çifte yakın bir kaynağa göre Bella da The Weeknd de hem mental hem de fiziksel olarak farklı yerlerde.
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4Gerçek adı Abel olan The Weeknd, şimdilerde ilk oyunculuk denemesine yoğunlaşmış durumda.
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5Bella ise yaklaşan moda haftaları için sıkı bir çalışma temposuna girmiş bulunuyor.
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6İsmi verilmeyen kaynak, çiftin çok sık tartıştıklarını ancak ileride daha uygun bir zamanda yeniden bir araya gelmeyi hayal ettiklerini de iddia etti.
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7Bella ve Abel, 2015 yılında Coachella festivalinde tanıştı ve aşk yaşamaya başladı. Bir buçuk yıllık ilişki yaşayan çift, 2016 yılının sonunda yollarını ayırma kararı aldı.
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8Ünlü şarkıcı The Weeknd, Selena Gomez ile aşk yaşamaya başladı, fakat bu ilişki de 2017 yılının Ekim ayında sonlandı.
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9Ayrılığa daha fazla dayanamayan ve birbirini unutamayan çift, temmuz 2018'de yeniden bir araya gelmişti.
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Bella Hadid, son olarak Kapadokya’da gerçekleştirilen çekimler ile gündemdeydi.