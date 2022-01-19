Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı

Haberler 19.01.2022 - 14:28
Filistin asıllı dünyaca ünlü manken Bella Hadid sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Orta Doğu mutfağına merakı ile bilinen ünlü manken zaman zaman mutfağa da girerek hünerlerini sergilemekten de geri durmuyor.
Bella Hadid son olarak dün gece de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkatleri kendisine çekti.
Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.
24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid’in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu. Hadid’in yaprak sarması yaparken paylaştığı görüntüler takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid’in sarmalarının çok kalın olduğunu hatta yanlış sarıldığını iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı.
Bu görüntüler Bella Hadid'in ilk mutfak paylaşımı değil. Hadid daha önce babası ile birlikte Los Angeles’taki evlerinde içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemeklerin yer aldığı paylaşımda bulunmuştu.
Filistin asıllı manken sık sık içli köfte paylaşımları da yapıyor.