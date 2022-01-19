Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, mutfaktaki yeteneklerini milyonlarca takipçisi ile paylaştı. Hadid’in bir tencere yaprak sarması hazırladığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Haberler 19.01.2022 - 14:28

Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 1

Filistin asıllı dünyaca ünlü manken sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Orta Doğu mutfağına merakı ile bilinen ünlü manken zaman zaman mutfağa da girerek hünerlerini sergilemekten de geri durmuyor.

Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 2

Bella Hadid son olarak dün gece de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkatleri kendisine çekti.

Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 3

Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.

Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 4

24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid’in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu. Hadid’in yaprak sarması yaparken paylaştığı görüntüler takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 5

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid’in sarmalarının çok kalın olduğunu hatta yanlış sarıldığını iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı.

Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 6

Bu görüntüler Bella Hadid'in ilk mutfak paylaşımı değil. Hadid daha önce babası ile birlikte Los Angeles’taki evlerinde içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemeklerin yer aldığı paylaşımda bulunmuştu. 

Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 7

Filistin asıllı manken sık sık içli köfte paylaşımları da yapıyor.

Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 8
Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 9
Bella Hadid mutfağa girdi yaprak sarması hazırladı - 10

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