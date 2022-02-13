Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde

Bella Hadid, Proenza Schouler’in New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesine damga vurdu.

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 12:00

Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 1

, podyumda fırtına estirdi.

25 yaşındaki dünyaca ünlü model, Proenza Schouler’in New York Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde boy gösterdi.

Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 2

Altın broşlu, kapüşonlu bir kadife üstün kahverengi pantolonla kombinini taşıyan ünlü model, podyumun en dikkat çeken ismi oldu.

Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 3

Hadid, podyum arkasında da basına poz verdi.

Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 4

Defile sonunda tasarımcılar Jack McCollough ve Lazaro Hernandez, podyuma çıkarak seyircileri selamladı.

Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 5

İşte Hadid ve diğer modellerin dikkat çekici Proenza Schouler deflesinden yansıyanlar...

Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 6
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 7
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 8
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 9
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 10
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 11
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 12
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 13
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 14
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 15
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 16
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 17
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 18
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 19
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 20
Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde - 21

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