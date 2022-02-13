Bella Hadid New York Moda Haftası Proenza Schouler defilesinde

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 12:00
Bella Hadid, podyumda fırtına estirdi.
25 yaşındaki dünyaca ünlü model, Proenza Schouler’in New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde boy gösterdi.
Altın broşlu, kapüşonlu bir kadife üstün kahverengi pantolonla kombinini taşıyan ünlü model, podyumun en dikkat çeken ismi oldu.
Hadid, podyum arkasında da basına poz verdi.
Defile sonunda tasarımcılar Jack McCollough ve Lazaro Hernandez, podyuma çıkarak seyircileri selamladı.
İşte Hadid ve diğer modellerin dikkat çekici Proenza Schouler deflesinden yansıyanlar...