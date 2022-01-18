Bella Hadid, ruh sağlığını korumak için 2 yıldır stilist kullanmadığı açıkladı. 25 yaşındaki süper model Instagram'da paylaştığı depresyon fotoğraflarına da açıklık getirdi. Son yılların en popüler modellerinden biri olan Bella Hadid, WSJ Magazine’e verdiği röportajda, zihinsel olarak zor zamanlar geçirdiğini anlattı. Hadid, özellikle fotoğrafçıların beklediği kaygısıyla dışarıya çıkmanın kendisi için karmaşık bir hal aldığırı itiraf etti. Hadid “Geçen yıl, insanlar benim tarzım hakkında konuşsalar, beğenseler de beğenmeseler de önemli değildi. Çünkü bu benim tarzım, bunu öğrenmek benim için gerçekten önemliydi. Sabah evden çıktığımda aklıma şu geliyor: Bu beni mutlu ediyor mu? Bu konuda iyi hissediyor muyum ve rahat hissediyor muyum?” dedi. Hadid ayrıca geçen kasım ayında Instagram'dan paylaştığı ağlarken çekilmiş fotoğrlarına da açıklık getirdi. Filistin asıllı Amerikan model "Böyle hisseden herhangi birinin bunun normal olduğunu bilmesini sağlamak için bu fotoğrafları yayımladım" diye konuştu. Bella Hadid “Gerçekten depresif dönemlerim olurdu ve annem ya da doktorum nasıl olduğumu sorardı. Onlara yazarak cevap vermek yerine, bir fotoğraf gönderirdim. O zamanlar benim için en kolay şey buydu, çünkü nasıl hissettiğimi asla açıklayamıyordum” dedi. Hadid, iyi ve kötü günleri olduğunu söylerken sosyal medyada ne kadar çok şey paylaştığı konusunda pişmanlık duymadığını da belirtti. Bella Hadid, uzun zamandır kişisel bir stilist kullanmamasının nedeninin zihinsel sağlık sorunları olduğunu söyledi.