Bella Hadid ve Irina Shayk Versace’nin yeni kampanyasında
ntv.com.tr
Dünyaca ünlü süper modeller Bella Hadid ve Irina Shayk, Versace’nin 2019 İlbahar-Yaz koleksiyonu kampanyası için poz verdi.
-
1
Bella Hadid ve Irina Shayk, Versace’nin 2019 İlbahar-Yaz kampanyası için kamera karşısına geçti.
-
2
Fotoğrafçı Steven Meisel'in gerçekleştirdiği çekimlerde Hadid ve Shayk dikkat çekici makyajlarıyla yer aldı.
-
3
Versace’nin renkli koleksiyonunu tanıtan modeller arasında ayrıca Shalom Harlow da var.
-
4
Rianne van Rompaey, Imaan Hammam, Adut Akech, Kris Grikaite, Vittoria Ceretti ve Blesnya Minher de kampanyanın modellerinden.
-
5
Versace, yeni koleksiyonuyla Amerikalı görsel sanatçı Richard Avedon’un 90’lı yıllardaki reklamlarına bir saygı duruşu olarak yorumlandı.