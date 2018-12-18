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Bella Hadid ve Irina Shayk Versace’nin yeni kampanyasında

ntv.com.tr

Dünyaca ünlü süper modeller Bella Hadid ve Irina Shayk, Versace’nin 2019 İlbahar-Yaz koleksiyonu kampanyası için poz verdi.

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    Bella Hadid ve Irina Shayk, Versace’nin 2019 İlbahar-Yaz kampanyası için kamera karşısına geçti.

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    Fotoğrafçı Steven Meisel'in gerçekleştirdiği çekimlerde Hadid ve Shayk dikkat çekici makyajlarıyla yer aldı.

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    Versace’nin renkli koleksiyonunu tanıtan modeller arasında ayrıca Shalom Harlow da var.

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    Rianne van Rompaey, Imaan Hammam, Adut Akech, Kris Grikaite, Vittoria Ceretti ve Blesnya Minher de kampanyanın modellerinden.

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    Versace, yeni koleksiyonuyla Amerikalı görsel sanatçı Richard Avedon’un 90’lı yıllardaki reklamlarına bir saygı duruşu olarak yorumlandı.

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