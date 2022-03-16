Bella Hadid'den estetik itirafı

Bella Hadid, 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını ve şimdi pişman olduğunu açıkladı. Hadid "Gigi’ye göre kendimi hep ‘Çirkin’ buldum" açıklamasında bulundu.

Haberler 16.03.2022 - 09:34

Bella Hadid'den estetik itirafı - 1

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını itiraf etti. Daha önce herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini iddia eden 25 yaşındaki model, genç yaşında yaptırdığı burun estetiği için şimdilerde pişman olduğunu açıkladı. Hadid, "Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim” dedi.


Bella Hadid'den estetik itirafı - 2

Vogue dergisine konuşan Haddi; Bir süredir anoreksiya ile olan savaşından bahsederken, bundan dolayı depresyon tedavisi gördüğünü de anlattı.


Bella Hadid'den estetik itirafı - 3

Ünlü model, ablası Gigi Hadid’e kıyasla kendini her zaman daha ‘çirkin’ bulduğunu ama daha havalı hissettiğini belirtti.


Bella Hadid'den estetik itirafı - 4

Hadid, röportajında burun estetiğinin yaptığı tek işlem olduğunu vurgularken, “İnsanlar, gençken şişmiş görünen bir resmim yüzünden yüzümle tamamen oynadığımı düşünüyor. Kimse 13’teki gibi görünmüyor değil mi?” dedi.


Bella Hadid'den estetik itirafı - 5

Hadid, “Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil. Gözlerimi çektirdiğimi düşünenler bu bir göz bandı ve eski bir numara işte” dedi.

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