Bella Hadid'den estetik itirafı

Haberler 16.03.2022 - 09:34
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını itiraf etti. Daha önce herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini iddia eden 25 yaşındaki model, genç yaşında yaptırdığı burun estetiği için şimdilerde pişman olduğunu açıkladı. Hadid, "Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim” dedi.
Vogue dergisine konuşan Haddi; Bir süredir anoreksiya ile olan savaşından bahsederken, bundan dolayı depresyon tedavisi gördüğünü de anlattı.
Ünlü model, ablası Gigi Hadid’e kıyasla kendini her zaman daha ‘çirkin’ bulduğunu ama daha havalı hissettiğini belirtti.
Hadid, röportajında burun estetiğinin yaptığı tek işlem olduğunu vurgularken, “İnsanlar, gençken şişmiş görünen bir resmim yüzünden yüzümle tamamen oynadığımı düşünüyor. Kimse 13’teki gibi görünmüyor değil mi?” dedi.
Hadid, “Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil. Gözlerimi çektirdiğimi düşünenler bu bir göz bandı ve eski bir numara işte” dedi.