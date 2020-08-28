Bella Hadid'den hastalığı hakkında yeni açıklama: Semptomları daha agresif şekilde hissediyorum

Yıldız model Bella Hadid Lyme hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hadid, yaşadığı semptomları anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

28.08.2020 - 10:09

Bella Hadid'den hastalığı hakkında yeni açıklama: Semptomları daha agresif şekilde hissediyorum - 1
Ünlü model Bella Hadid, Lyme hastalığı hakkında yaşadığı semptomları hakkında bilgi verdi.


Bella Hadid'den hastalığı hakkında yeni açıklama: Semptomları daha agresif şekilde hissediyorum - 2
Hadid, bir slaytta, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptoma işaret etmek için oklar çizdi.


Bella Hadid'den hastalığı hakkında yeni açıklama: Semptomları daha agresif şekilde hissediyorum - 3
Yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.


Bella Hadid'den hastalığı hakkında yeni açıklama: Semptomları daha agresif şekilde hissediyorum - 4
Hadid, “Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyoum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım.”


Bella Hadid'den hastalığı hakkında yeni açıklama: Semptomları daha agresif şekilde hissediyorum - 5
Yıldız model sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda bildiğim şey her günü olduğu gibi alıp elimden gelenin en iyisini yapmak.”

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER