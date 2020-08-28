Bella Hadid'den hastalığı hakkında yeni açıklama: Semptomları daha agresif şekilde hissediyorum

Yıldız model Bella Hadid Lyme hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hadid, yaşadığı semptomları anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

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28.08.2020 - 10:09

Ünlü model Bella Hadid, Lyme hastalığı hakkında yaşadığı semptomları hakkında bilgi verdi.







Hadid, bir slaytta, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptoma işaret etmek için oklar çizdi.







Yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.







Hadid, “Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyoum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım.”







Yıldız model sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda bildiğim şey her günü olduğu gibi alıp elimden gelenin en iyisini yapmak.”