Bella Hadid'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne özür

Bunun ardından hem Twitter hem de Instagram hesabından bir açıklama yapan Bella Hadid, ‘hata’ dediği olay nedeniyle özür diledi.

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Müslüman kimliğine vurgu yapan Hadid, şu ifadeleri kullandı, “Paylaşımlarımın ve sosyal platformlarımın herhangi birine nefret için kullanılmasını asla istemem, özellikle de kendi güzel ve güçlü mirasımdan olanlara karşı. Ailemin Müslüman ve Arap yönünü çok seviyorum ve önemsiyorum, aynı şekilde dünyanın her yanındaki erkek ve kız kardeşlerimin de. Onları suçladığımı dşünen herkesten, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden içten bir özür dilemek isterim"