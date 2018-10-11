Bella Hadid'e doğum günü kutlaması

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, 22 yaş kutlaması yapıldı. Geceye ünlü modelin sevgilisi The Weeknd, Gigi Hadid ve Kendall Jenner gibi isimler de katıldı.
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Bella Hadid, ailesi, arkadaşları ve sevgilisi The Weeknd’in de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekiple 22. doğum gününü kutladı.
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Manhattan’daki bir mekanda konuklarını ağırlayan ünlü model, dev bir pasta üfledi.
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Hediye yağmuruna tutulan Hadid’e, sosyal medyadan da binlerce tebrik geldi.
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Partiden fotoğraflar paylaşan kardeşi Gigi Hadid, şu mesajı yayınladı: “Işığını ve sevgini etrafına yaydığına sürekli tanıklık ediyorum."
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Beni gururlandırıyorsun... Gerçek bir arkadaş olduğun için her sene daha da çok şükrediyorum.”