Bella Hadid’in cesur stili
ntv.com.tr
Harper's Bazaar Icon partisine katılan süper model Bella Hadid, cesur kıyafetiyle gecenin ilgi odağı oldu.
-
1
Önceki gün, New York Moda Haftası kapsamında Harper's Bazaar dergisinin 2018'in İkonları partisi gerçekleşti.
-
2
Partiye katılan moda ve sanat dünyasının ünlüleri arasında şıklık yarışı yaşandı.
-
3
Ancak gecenin en dikkat çeken ismi süper model Bella Hadid (21) oldu.
-
4
Ablası Gigi Hadid’in (23) izinden giderek moda dünyasında kalıcı bir yer edinen Bella Hadid, kıyafetiyle adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.
-
5
Nude renkli ilginç tasarımlı tulumla Bella Hadid ilgi odağı oldu.
-
6
Saçları için doğal görünümlü bir model seçen Hadid, bu şekilde kıyafetini daha fazla ön plana çıkarmış oldu.
-
7
Hadid bu seçimiyle geceye katılan tüm diğer konuklardan daha fazla ilgi gördü.
-
8
Hadid, kırmızı halıda erkek kardeşi Anwar Hadid’le poz vermeyi de ihmal etmedi.