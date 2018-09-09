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Bella Hadid’in cesur stili

ntv.com.tr

Harper's Bazaar Icon partisine katılan süper model Bella Hadid, cesur kıyafetiyle gecenin ilgi odağı oldu.

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    Önceki gün, New York Moda Haftası kapsamında Harper's Bazaar dergisinin 2018'in İkonları partisi gerçekleşti.

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    Partiye katılan moda ve sanat dünyasının ünlüleri arasında şıklık yarışı yaşandı.

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    Ancak gecenin en dikkat çeken ismi süper model Bella Hadid (21) oldu.

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    Ablası Gigi Hadid’in (23) izinden giderek moda dünyasında kalıcı bir yer edinen Bella Hadid, kıyafetiyle adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

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    Nude renkli ilginç tasarımlı tulumla Bella Hadid ilgi odağı oldu.

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    Saçları için doğal görünümlü bir model seçen Hadid, bu şekilde kıyafetini daha fazla ön plana çıkarmış oldu.

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    Hadid bu seçimiyle geceye katılan tüm diğer konuklardan daha fazla ilgi gördü. 

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    Hadid, kırmızı halıda erkek kardeşi Anwar Hadid’le poz vermeyi de ihmal etmedi.

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