Bella Hadid, Kapadokya’da gerçekleştirdikleri çekimlerden kareleri paylaşarak, “Böylesine bir bölgenin tarihini öğrenmek, ilham vericiydi” diye yazdı.
1
Dünyaca ünlü ABD’li süper model Bella Hadid, Missoni markasının yeni koleksiyonu için Kapadokya’da gerçekleştirdikleri çekimlerden fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
2
Bölgeye övgüler yağdıran yıldız, “Büyülü Kapadokya, harika bir çekim ve gezi için çok teşekkür ederim. Böylesine bir yerin tarihini öğrenmek ve deneyimlemek, inanılmaz ilham vericiydi” notunu düştü.
3
Geçtiğimiz mart ayında Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott’ın objektifine poz veren Hadid, “En sevdiğim insanlarla muhteşem zaman geçirdim. Asla unutmayacağım. Tüm ekibe teşekkürler ve sizi seviyorum” dedi.
4
Hadid’e, Türk hayranları, “Türkiye de seni seviyor” gibi yüzlerce yorum yaptı. Modele, organizasyonda Adut Akech Bior ve Alton Mason gibi isimler de eşlik etti.
5
22 yaşındaki model çekimler dışında, kendi çektiği fotoğrafları 'Kapadokya hatıraları' başlığı altında paylaştı... İşte Bella Hadid'in gözünden Kapadokya...