NTV

Bella Hadid'in jet ski ile tatil keyfi

Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya gelerek Mert Alaş'la reklam çekimine katılan Bella Hadid Türkiye'nin ardından soluğu tatilde aldı. Hadid, jet ski keyfi yaptığı anlardan kareleri sosyal medyadan da yayınladı.

  • 1

    Kapadokya'da Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a bir reklam için poz veren ABD'li model Bella Hadid tatile çıktı.


  • 2

    22 yaşındaki ünlü yıldız tatilden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.




  • 3

    Instagram'da yaklaşık 24 milyon takipçisi bulunan Hadid, tatil fotoğraflarının başlangıcını jet ski üzerinde çekilen bir karesiyle yaptı.
  • 4

    İşte Hadid'in milyonlarca kişi tarafından beğenilen tatil kareleri...
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin